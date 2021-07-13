韓韶禧楚楚可憐眼妝靠臥蠶　惠利阿嬤色上唇卻意外時尚

記者李薇／綜合報導

韓韶禧在《無法抗拒的他》裡面飾演即使不相信愛情、但仍想戀愛的女人劉娜比，精湛的演技加上清純的外表，讓人忍不住一集接著一集，在最新一話中，準備去約會的她坐在梳妝台化妝，挑選了一盤乾燥玫瑰色，利用裡面的金色加強眼頭，讓眼妝看起來更加清純顯嫩。

▲韓韶禧打造楚楚可憐的眼神。（圖／翻攝自Netflix）



韓韶禧在約會之前順便補妝，挑選了CHARLOTTE TILBURY奢華眼影盤#PILLOW TALK，粉嫩的色調非常適合她這次約會的風格，只見她挑選了金色塗抹在眼頭下方的位置，打造出楚楚可憐的妝容效果，看起來無辜又可愛。

▲韓韶禧使用的眼影盤。（圖／翻攝自Netflix）



另外一位同樣是女主角的惠利在《我的室友是九尾狐》的畫報之中，以一襲簡約的白色西裝搭配紅唇展現出優雅大器的模樣，水水嫩嫩的唇色出自YSL情挑誘光水唇膏 #130 Burnt Suede，看似阿嬤色系的酒紅色，擦上雙唇意外的好看。

▲惠利擦了酒紅色的唇膏。（圖／翻攝自tvN）



同樣也是走清純路線的惠利這次在畫報裡面的妝容，以一襲白色簡約的西裝外套搭配小高領上衣，一頭短髮搭配看似沒有眼線的妝容，完全清新到不行，但在唇妝上，卻挑選了酒紅色薄擦，看起來竟然不顯老氣，反而帶出紅潤好氣色。

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