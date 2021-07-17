韓網瘋傳「2021下半年戀愛運勢」測驗　一秒看出脫單「好運日期」

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因疫情攪局，2021一入春後彷彿眨個眼就過了上半年，沒有同居的情侶們見面次數減少、又不能出門約會，單身的人也少了出門認識新朋友的機會，完全就是不利於戀愛發展的時節，不過別擔心，近期韓網瘋傳一項「2021下半年戀愛運勢」測驗，立刻就能看出下半年的「戀愛好運日期」，有伴沒伴都適用！

首先從以下4顆愛心中，憑直覺很快的挑選一顆

【解析】

1號愛心 戀愛好運日期：12日、20日、31日

有對象者

情侶之間下半年可能會有意想不到的驚喜，不論是你想替對方準備，或對方為你準備的，這個舉動都能為感情加溫，所以在驚喜來到之前，切忌因微小瑣事起不必要的爭執。

單身

單身的人下半年將會有桃花出現！只不過因為你的感覺比較遲鈍，或可能是你意想不到的人，所以會花點時間才發現。

2號愛心 戀愛好運日期：5日、17日

有對象者

兩人之間可能會發生大大、小小的爭執，但是並不會以分手收場，而是在累積不滿、最終爆發後，得到了互相溝通、了解的機會，你們的感情將會比以往更堅定。

單身

下半年將會出現讓你懷有好感的人，要記得不要太過積極而嚇到別人，重要的是保持自然的步伐，慢慢尋找機會。

3號愛心 戀愛好運日期：10日、30日

有對象者

下半年你的心可能會產生動搖，原因在於周遭的環境有所改變，建議從現在開始，就要集中精神穩固彼此的關係、增強彼此間的信任。

單身

下半年戀愛運勢超強！只要有一點機會就放手一搏，另外，比起人多的地方，人少的地方會更有機會。

4號愛心 戀愛好運日期：2日、28日、30日

有對象者

你的下半年將會充滿粉紅色泡泡，剛交往的情侶會有很多約會、加深感情的機會，交往多年的愛侶也能再度體驗到熱戀的滋味。

單身

單身者可能會在下半年想起舊情人，發現自己還走不出情傷，不過這是你徹底放下舊愛的大好機會，比起著急的找對象談戀愛，結果發現內心忘不了前任，不如好好把握一人時光。