Dior打亮餅美到屏息！白色漆皮粉盒拿在手上就像是藝術品

記者李薇／台北報導

精品彩妝Dior每次推出的單品都很讓人期待又驚喜，這次在2021年夏季，再次推出超完美持久亮采餅，以白色漆皮皮革的設計，搭配上CD的品牌LOGO，展現出優雅大器的風格，讓人忍不住想要通通都收藏起來。

▲Dior推出的亮采餅。（圖／品牌提供）



這次推出的迪奧超完美持久亮采餅，一次推出4款光燦訂製色選，包括#01閃耀古銅、#02 閃耀裸粉、#03 閃耀珍珠以及#06 閃耀珊瑚，能在臉部輪廓點亮非凡光采，裡面更是添加三色堇精萃、維他命E、自然鎖水精萃等親膚保養成分，可以打造出完美親膚的亮麗光采。

▲亮采餅粉質細緻充滿光澤。（圖／品牌提供）



同樣推出打亮餅的PONY EFFECT，發布限量L.A.潮光多功能眼頰盤，以潮流之都L.A.為靈感，精選度假與派對兩種異國色彩，將馬布里海灘和梅爾羅斯大街的景致設計在眼頰盤中，讓你一刷置身異國，L.A.美妝潮人必備色彩ALL IN。

▲PONY EFFECT打亮修容餅。（圖／品牌提供）



L.A.潮光多功能眼頰盤不只是可以作為打亮餅，一盤多用，可作為腮紅、眼影、修容，非常適合外出旅行的時候攜帶，一盤就可以搞定臉上所有彩妝，打造出細緻完整的臉部妝容，讓你從內到外都美到不行。

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