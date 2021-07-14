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超多人不知道！把握「6個燃脂時間」，讓減重事半功倍

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▲▼把握「6個燃脂時間」，減重事半功倍 。（圖／Unsplash）

▲早餐吃得好超重要。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Amber

夏季是露肌的季節，愛美女孩們想瘦下來的心更是迫切，雖然說減重並不簡單，但利用一些科學小技巧，的確是能讓成效事半功倍，把握以下6個有效燃脂時間，讓你減重達標，擁有理想身材更進一步。

▲▼把握「6個燃脂時間」，減重事半功倍 。（圖／Unsplash）

早上7點 喝水排毒

早上一杯白開水來喚醒身體，不僅能補充夜間流失的水分，更能幫助啟動身體代謝，進而排出體內毒素，降低血液濃度，更能有效預防便祕。

早上8點 定時吃早餐

當身體維持8小時以上的空腹狀態，早上第一餐顯得更為重要，吃對食物不僅能提高人體新陳代謝，加速脂肪燃燒，定時用餐也能避免過度飢餓，導致飲食過量。

中午12點半 餐後站著15分鐘

中午吃完午餐後，先別急著坐下來，建議靠牆站立15分鐘，保持挺胸縮腹狀態，這樣幫助腸胃消化，也能防止小腹脂肪堆積，是維持體型的重要小秘訣。

下午3點 吃低熱量飽足感食物

大家最容易鬆懈的下午茶時間，不少人喜歡點含糖飲料、甜點等高熱量食品來度過漫長下午，如果不想胖，建議選擇高飽足感的低熱量食物代替，像是蘋果、小番茄、芭樂的水果都是好選擇。

▲▼把握「6個燃脂時間」，減重事半功倍 。（圖／Unsplash）

下午5點 運動高效減脂

吃完下午茶休息一會兒後，研究指出下午是一整天中體溫的最高點，是身體最適合運動的狀態，這時的人的肌肉力量正是巔峰，心跳和血壓上升，把握這段時間運動，更能夠高效減脂。

晚上11點 最佳入睡時間

減重最重要的就是不要熬夜，擁有充足睡眠才能讓瘦體素正常，透過血液輸送到大腦飲食控制中樞神經，使我們有飽足感，建議晚上11點前入睡，睡滿7-8小時可使第二天精神充足，帶動身體循環代謝，使減重更為順利。

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關鍵字：

燃脂時間, 瘦身, 減重

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