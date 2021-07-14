TAG Heuer超級瑪利歐錶讓你偷懶不得　達目標給獎勵

▲TAG Heuer Connected x Super Mario 限量版智能腕錶，每日運動後在每個階段都會獲得獎賞畫面。（圖／TAG Heuer提供）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer（泰格豪雅）與Super Mario超級瑪利歐攜手合作，推出TAG Heuer Connected x Super Mario 限量版智能腕錶，設計靈感源自遊戲玩家熟悉的「彩蛋」獎勵機制，瑪利歐早上會打招呼展開新的一天，隨著佩戴者累積行走步數，只要達到目標，每個階段都會獲得獎賞，分別有超級蘑菇、讓瑪利歐瞬間轉移的管道與無敵星、當步數達到目標100% 時，瑪利歐會爬上標桿重現遊戲中的經典場景，戴上這只可愛錶款，再也沒藉口偷懶了。

▲TAG Heuer Connected x Super Mario限量版智能腕錶，附紅色錶盒70,700元。





▲象徵Mario瑪利歐的「M」字標誌刻於TAG Heuer Connected x Super Mario錶冠。

在全球擁有廣大粉絲的超級瑪利歐，啟發TAG Heuer Connected智能錶創作，共推出辨識度百分百的4款面盤，錶圈刻度、按把和錶冠標誌均飾以瑪利歐招牌紅色帽子的紅色，錶圈3、6、9點位置分別飾以三個招牌道具，搭配兩款可互換的錶帶，分別為黑色皮革搭紅色橡膠錶帶，以及紅色調穿孔橡膠錶帶，配上紅色錶盒，讓鐵粉一眼就能認出是瑪利歐特別版設計，全球限量2,000只，目前於台北101專賣店獨家銷售。

▲Seiko Presage X吉卜力工作室《天空之城》的錶面及錶冠圖紋皆有神秘飛行石圖案，46,000元。



除了與經典電玩合作，和知名動畫聯名也能創造話題，Seiko旗下Presage系列繼去年與吉卜力工作室聯手推出《紅豬》聯名錶後，今年再度攜手打造《天空之城》聯名限量紀念錶，琺瑯面盤由日本琺瑯職人橫澤滿負責監修，6時位置的圖案是女主角所戴的飛行石，錶冠也採用玻璃材質重現飛行石圖案，而面盤上羅馬數字時標令人聯想到劇中的鐘塔，搭配「眼鏡式指針」、壓印拉普達石碑花紋的錶帶，更令人驚喜的是錶背透明底蓋上有男主角父親發現天空之城時拍下的城市模樣，每個小細節都吸引動畫迷目光。

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