2021最夯6大霧光髮色！《無法抗拒》韓素希「奶茶棕」引爆跟染潮

▲「最美小三」韓素希從髮型到妝容都引發韓妞跟風潮。（圖／翻攝IG@xeesoxee）

記者張毓容／台北報導

自升級三級警戒以來，不少沙龍髮廊停止營業，許多人也開始在家自己動手修剪頭髮或DIY染頭髮，而想要換個好看又時髦的髮色，除了準備好居家染髮劑、護色洗護髮品外，你還需要掌握好今年春夏最流行的6大潮流髮色！巴黎萊雅就特別整理出2021年最受歡迎的6大霧光髮色，有暖色調也有冷色調，尤其Top 1更是韓劇《無法抗拒的他》女主角韓素希的愛色，是許多韓妞指定的染髮範本。

＃奶茶棕



紅了好一陣子的霧感奶茶冷棕色，今年依舊超夯，更是夏季熱門髮色Top 1，有時尚感又不會過於高調，且各種膚色都能輕鬆駕馭，是許多韓國女星、韓劇女主角都愛的指定髮色，像是先前以韓劇《夫婦的世界》「最美小三」一角爆紅、近日又以新劇《無法抗拒的他》掀起討論話題的韓素希就最愛這類髮色。

＃巧克力棕



深色調的可可色，是大部分女生都能無負擔嘗試的髮色，百搭不容易失誤，又能展現知性魅力，陽光照色下更呈現霧光感咖啡色，在髮色變化上能帶來不同層次。

＃楓糖紅棕



在棕色調裡又加入了點自然暖色調的質感楓紅棕色，不僅能讓膚色顯白，更能為臉部增添好氣色，比起一般的棕色更亮眼，也更活潑一些，就算搭配長直髮也不顯無聊。

＃亞麻灰棕



亞麻灰色調一直都佔據熱門髮色排行前幾名，不挑膚色都能駕馭的百搭感大受歡迎，而亞麻灰棕帶有溫柔的灰青色調，霧感低調光澤更增添甜美氣質，也是今年夏季的人氣潮流髮色。

＃煙燻藍綠



自備仙氣感的藍綠色調，在特殊色中屬於比較低調的色選，，適合想首度嘗試的新手，能凸顯森林系文青風格與空靈氣質。

＃迷霧紫



冷色調兼具質感的紫色光澤，不但兼具高冷氣息與個性神秘感，還能打造高級時尚的氛圍。

▲巴黎萊雅 優媚霜時尚魅力系列彩染霜，NT$359。



今年夏季巴黎萊雅特別針對6大潮流霧光髮色推出居家染髮劑「優媚霜時尚魅力系列彩染霜」，添加沙龍級染護科技研發，注入25%護髮成分，富含胺基酸與角蛋白複合物(Pro-Keratin)，染髮同時護髮，且能快速提淺髮色，深色髮也能輕鬆上色，更蘊含鎖色護色因子，讓髮色更持久，並延續頭髮的霧光質感。

▲Christophe Robin抗氧化護色洗髮精，250ml，NT$1,180。



91%天然成份的抗氧化複方能保護髮色亮澤度，不含SLS硫酸鹽介面活性劑，極為溫和，弱酸pH值可減低髮絲的親水性同時閉合毛鱗片，預防染劑脫色並使其牢牢鎖在髮芯中，清洗同時能撫平毛鱗片形成一層天然防護，維持髮質水軟亮麗。

▲Rene Furterer OKARA金縷梅鎖色極緻霜，200ml，NT$2,900



舒芙蕾奶油質地，針對染後受損髮質深層強化修護，並添加三倍修復鎖色精華，能有效黏著色素粒子，幫助髮色持久穩定、防止褪色，由內而外強化頭髮結構，柔軟髮絲、強韌髮質，維持秀髮彈性。

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重生護色洗髮精，200ml，NT$2,300。



以木槿花萃取使髮絲毛鱗片閉合鎖住染劑，讓顏色更持久，更加鮮明彈亮，搭配髮根強健再生複方、棉花蛋白，修護強韌髮絲蛋白結構，使髮根強健再生，更添加百香果油、乳木果油、維生素E及天然紅沒藥醇，滋養髮絲並舒緩染後髮肌。

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