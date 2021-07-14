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定期整理房間竟能省錢！網曝「存錢6秘訣」，現在開始還不晚

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▲▼網曝「存錢6秘訣」，現在開始還不晚 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲定期整理房間，可以減少很多不必要花費。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯/ Lily

三級警報未解，不少人因疫情導致丟了工作、薪資縮水，這才更了解存錢的重要性。當沒有收入的時候才驚覺有一筆存款實在是太重要了，學習以下6點，告別月光族，快擬定你的存錢計劃吧！

▲▼網曝「存錢6秘訣」，現在開始還不晚 。（圖／Unsplash、Pexels）

#分清楚必要的和想要的

把想要的東西列出來，擬定好購物預算，如果太多東西難取捨，建議先把想要的東西先放置購物車中，過了2-3天檢視仍然覺得需要才購買，分清楚想要的和需要的，才能避免衝動購物。

▲▼網曝「存錢6秘訣」，現在開始還不晚 。（圖／Unsplash、Pexels）

#可回購商品清單

購物總會遇到買一送一，有時候為了想要折扣，往往衝動下手買了一些不必要的東西，這時候可回購的商品清單就顯得重要，建議可回頭看看之前買過且值得回購的商品，即便湊單也不怕浪費。

▲▼網曝「存錢6秘訣」，現在開始還不晚 。（圖／Unsplash、Pexels）

#設定儲蓄目標

定期給自己制定存錢目標，當看著戶頭的金額越來越接近時，會越來越有成就感，更會提醒自己若要達到目標，錢絕對要花在刀口上。

▲▼網曝「存錢6秘訣」，現在開始還不晚 。（圖／Unsplash、Pexels）

#買東西前把物品換算成薪水

若有想買的包，或是想要的衣服，不妨試著把金額換算成薪水，把東西量化，就像是一件洋裝需要花費兩天薪水，一支口紅則需要加班兩天，用工資來衡量是否值得。

▲▼網曝「存錢6秘訣」，現在開始還不晚 。（圖／Unsplash、Pexels）

#按固定比例存錢

每個月依照固定比例存錢，即便當月有意外的花費，儲蓄金額也可隨之調整，沒有太大的壓力，相對的若是收入提高，存錢金額也會相對增加，而不用擔心把多餘的錢花掉了。

▲▼網曝「存錢6秘訣」，現在開始還不晚 。（圖／Unsplash、Pexels）

#定期整理房間

女生東西買的多，有時候隨手買了亂丟，就忘記有這樣東西，建議定期整理房間，看看衣櫃裡有什麼單品，若是有類似的就不需要買，無形之中發現能省不少錢，女孩們購物前不妨先去翻翻房間裡藏著什麼寶藏好物吧！

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關鍵字：

儲蓄, 存錢, 月光族

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