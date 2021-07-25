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夏日穿「水果印花裝」又甜又辣！精品＋小眾品牌一次盤點給妳挑

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記者王蓁蓁 / 台北報導

炎熱的盛暑就要用清爽的印花洋裝來抵擋！不少女星與KOL們都紛紛在IG上祭出甜美又度假感滿溢的洋裝穿搭，不需要過度搭配、一套就能出門，這些甜甜裙裝簡直是夏季必備單品，清新可愛的水果印花更是一躍成為女孩們的心頭好，《ET FASHION》特搜盤點出一系列水果印花洋裝，從精品到小眾設計師品牌都有，輕鬆搭配出繽紛的夏日洋裝造型。

Djerf Avenue

▲水果印花洋裝盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲水果印花洋裝盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲Djerf Avenue「草莓＋莓果」印花平口洋裝，剛好展露女孩們的身材曲線。（圖 / 翻攝IG@__kindacool、@djerfavenue）

來自瑞典的小眾設計師品牌Djerf Avenue，秉持著「可持續性」主旨，只使用天然、有機或是再生材料打造服飾，於2019年創立至今，短短3年內藉由社群力量，成功引起KOL們關注，其中一款「草莓＋莓果」印花平口洋裝更是近日火熱單品，乾淨的淺色系風格，繽紛的印花配色卻不刺眼，A字型的貼身設計剛好展露女孩們的身材曲線，隨興搭配度假感的托特大包，就能簡單營造出甜美的夏日風情。

Lirika Matoshi

▲水果印花洋裝盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲水果印花洋裝盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲Lirika Matoshi 閃亮的亮片草莓、櫻桃印花又Q又甜。（圖 / 翻攝IG@lirika.matoshi）

可愛又童趣風格，是大家對Lirika Matoshi的第一印象，尤其是被南韓女團BLACKPINK成員Jennie、Jisoo穿搭加持過後，更是掀起熱烈關注，閃亮的亮片草莓、櫻桃印花貫穿系列，浮誇的滿版設計推出洋裝、絲巾、漁夫帽，就連現下人人外出必備的口罩也有，又Q又甜的配色，只要是少女都難以招架，搭配夢幻的透紗材質，穿上身走在街上保證回頭率超高！

Dolce&Gabbana

▲水果印花洋裝盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲水果印花洋裝盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲水果印花洋裝盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲Dolce&Gabbana夏日水果印花系列搶眼又涼爽。（圖 / 翻攝IG@dolcegabbana）

Dolce&Gabbana也為炎炎的夏日推出搶眼又涼爽的水果印花系列，不論是「黑白點點＋櫻桃」或「豹紋＋櫻桃」的印花組合，都在疫情下沈悶的生活中，帶來夏日鮮豔的活力感，另外同樣吸睛度滿分的檸檬印花，也以不容忽視的方式綴滿洋裝，系列在甜美風格中悄悄透出復古韻味，也照樣不減悠閒的度假氣息。

O-MIGHTY

▲水果印花洋裝盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲水果印花洋裝盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲水果印花洋裝盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲O-MIGHTY甜辣水果裝是辣妹們必收單品。（圖 / 翻攝IG@omweekend）

招牌的甜辣風格，雖是小眾品牌卻受到大票歐美女孩們追崇，包括歌手Dua Lipa、韓女團BLACKPINK成員Jennie都是其粉絲，鮮豔的配色、帶點渲染的迷幻風格，再加上緊身、惹火的剪裁設計，完全是辣妹們必收單品！而Jennie也在IG上搶先示範一款「櫻桃裝」，佈滿櫻桃印花的短版削肩上衣，又甜又辣，令人難以轉移視線，品牌也有其他櫻桃、檸檬等裙裝可供選擇，快來用水果裝為盛夏注入清爽氣息。

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關鍵字：

水果印花, 夏日, 盤點

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