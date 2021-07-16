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「玫瑰粉球鞋」小仙女必收！NB 991充滿英倫風、FILA立體繡花美哭

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春夏季到來，小仙女們的鞋櫃裡怎能少了一雙粉嫩又繽紛的球鞋呢？以下帶來「2021玫瑰粉球鞋推薦」無論是慢跑鞋、籃球鞋抑或是百搭的休閒鞋，通通換上柔美的玫瑰粉上衣，大幅降低了幼稚感，讓粉色也能展現成熟多變風貌，絕對是本季必敗單品！

2021玫瑰粉球鞋推薦：New Balance W991PNK 英倫迷霧玫瑰

偏好復古球鞋的朋友們，這款絕對是你的菜！New Balance經典的991球鞋，以粉霧玫瑰色混搭淺泥灰色，碰撞出極具大人感的粉紅美學，鞋舌內也印有Made in England國旗織標，每個細節都充滿著巧思。

▲玫瑰粉球鞋。（圖／美人圈）

▲玫瑰粉球鞋。（圖／美人圈）

▲New Balance W991PNK 英倫迷霧玫瑰。（圖／FRUITION）

2021玫瑰粉球鞋推薦：adidas DAME 7 EXTPLY GCA 籃球鞋

誰說女孩子只能穿休閒鞋！最近國外掀起一股籃球鞋混搭熱潮，無論是帽T、西裝外套、背心都能搭。Adidas與NBA球星Damian Lillard聯名最新力作，以超夢幻的粉紅漸層為主色，超輕量的Lightstrike 中底設計提供了很好的保護性，是一款實用性與外貌兼具的男女通用籃球鞋。

▲玫瑰粉球鞋。（圖／美人圈）

▲adidas DAME 7 EXTPLY GCA 籃球鞋。（圖／adidas）

2021玫瑰粉球鞋推薦：Mayumi Yamase x Nike Flyleather系列Air Force 1

NikeＸ東京藝術家 Mayumi Yamase聯名系列近期討論度也很高！塗鴉筆咨意揮灑在Nike Blazer Low 與 Air Force 1 鞋身上，加上柔美的珊瑚玫瑰粉、雲霧藍點綴，就連鞋盒也使用極具收藏價值的裸粉色聯名設計，讓人不自覺就陷入粉嫩色的迷人魅力之中。

▲玫瑰粉球鞋。（圖／美人圈）

▲Mayumi Yamase x Nike Flyleather系列Air Force 1。（圖／IG@sneakernews、FRUITION）

▲玫瑰粉球鞋。（圖／美人圈）

▲Mayumi Yamase x Nike Flyleather系列Air Force 1。（圖／FRUITION）

2021玫瑰粉球鞋推薦：FILA COURT DELUXE 粉紅繡花運動鞋

FILA COURT DELUXE 粉紅繡花運動鞋從厚鞋底、鞋身到鞋帶通通充滿粉紅元素，加上牡丹花刺繡，光是用雙眼看就讓人覺得少女心噴發，一上腳更是完美修飾腿型、提升氣質，讓人無法不愛上它呀～

▲玫瑰粉球鞋。（圖／美人圈）

▲玫瑰粉球鞋。（圖／美人圈）

▲FILA COURT DELUXE 粉紅繡花運動鞋。（圖／FILA）

2021玫瑰粉球鞋推薦：Puma Smash Platform v2 Untamed su

Puma旗下最百搭、不出錯的休閒鞋款正是Smash Platform！白色與玫瑰粉交織而成夢幻鞋型，加上厚底鬆糕設計，對小隻女孩也十分友善。

▲玫瑰粉球鞋。（圖／美人圈）

▲Puma Smash Platform v2 Untamed su。（圖／Puma官網）

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

球鞋, 玫瑰粉, 粉紅色, nike, adidas, NewBalance, fila, puma

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