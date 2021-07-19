8款「精品腋下包」值得買！LV多功能太燒　PRADA豆沙色小姊姊必備

腋下包風潮持續延燒，已然是2021年的必備包款。本季小編精選了八款腋下包品牌，不管是肩揹、手提都百搭，一起來看看有沒有妳心儀的款式吧！

2021「精品腋下包」推薦 1：PRADA Re-Edition 2000尼龍及Saffiano皮革迷你手袋

這款PRADA尼龍迷你手袋，結合尼龍及Saffiano皮革，配上經典三角Logo，簡約又有質感，還出了七種顏色可以選擇，黑色什麼風格都能駕馭，星空藍繽紛又可愛，夏天非它莫屬的顏色，豆沙色氣質又百搭，小姊姊必備，喜歡就不要猶豫了！

▲PRADA Re-Edition 2000尼龍及Saffiano皮革迷你手袋。（圖／PRADA官網）

還有這款 Prada Cleo拋光皮革掛肩袋，半月形手袋的造型搭配獨特拋光皮革，非常時髦，也有七種顏色可選擇！

▲Prada Cleo拋光皮革掛肩袋。（圖／PRADA官網）

2021「精品腋下包」推薦 2：YSL LE 5 À 7光滑皮革流浪包

YSL這款LE 5 À 7光滑皮革流浪包是春夏新出的包款，以「逃離現實、共赴自由」為主題，「LE5À7」取名自法文，意思是「HAPPYHOUR」。由光滑小牛皮搭配金色 YSL 徽飾，復古又時尚，另外還有出兩種不同材質，分別是鱷魚紋壓花亮面皮革與啞光蟒蛇皮，價格也不同。揹上這款腋下包襯托出優雅及自信，想和女星ROSE、李沐及昆凌同款，必須入手！

▲YSL LE 5 À 7光滑皮革流浪包。（圖／YSL官網）

2021「精品腋下包」推薦 3：CELINE TRIOMPHE標誌印花牛皮革肩背包

這款CELINE TRIOMPHE標誌印花牛皮革肩背包，是經典老花搭配TRIOMPHE金屬釦，整體搭配非常好看，必須擁有的一款，時髦小姊姊絕對非你莫屬！

▲CELINE TRIOMPHE標誌印花牛皮革肩背包。（圖／CELINE官網）

另外這款AVA標誌印花手袋，是半月形的包，超級火的一款，有黑、白兩色印花都超美！

▲CELINE AVA標誌印花手袋。（圖／CELINE官網）

2021「精品腋下包」推薦 4：LouisVuitton MARELLE

這款Marelle手袋採用粒面Epi皮革製成，袋外配搭可拆式帆布小袋，可以手提、肩背外，還有附拆式可調節長短的皮革肩帶也可以斜背，多功能又好看的包款，還有三種顏色可以選擇，尤其蜜糖金色簡直燒到不行！

▲LouisVuitton MARELLE。（圖／LV官網）

2021「精品腋下包」推薦 5：DIOR SADDLE 馬鞍袋

這款經典馬鞍袋是新出的，綴以灰色Toile de Jouy Reverse提花，呈現品牌經典圖案的變奏，手柄每邊均帶有復古金色色調金屬「CD」標誌，此手袋可手提或肩背，並可配搭不同肩帶，這款包真的是藝術品啊！馬鞍包還有多款圖案及顏色可以選擇呦！

▲DIOR SADDLE 馬鞍袋。（圖／DIOR官網）

2021「精品腋下包」推薦 6：BURBERRY Olympia小號雙色皮革埃倫匹亞包

這款BURBERRY Olympia小號雙色皮革包是新出的款，採用立挺的版型設計，精選義大利皮革打造，搭配鍍金配件，俐落又有型，還出了高達12款顏色，超級豐富可以任意挑選，一定有屬於你的命定色！

▲BURBERRY Olympia小號雙色皮革埃倫匹亞包。（圖／BURBERRY官網）

Cos揹焦糖色太美太燒了啊！

2021「精品腋下包」推薦 7：FENDI BAGUETTE 1997

這款FENDI BAGUETTE 1997是以棕色FF Vertigo主題圖案及提花布料製成，此款為1997年首創的第一個Fendi Baguette手袋復刻版，是非常復古經典的一款腋下包，還有黑色錦蛇皮細節以及磁扣，很有個性的搭配，揹上這款絕對是街上的焦點！

▲FENDI BAGUETTE 1997。（圖／FENDI官網）

2021「精品腋下包」推薦 8：Bottega Veneta MOUNT

BV這款腋下包，外型相當獨特，風琴包加郵差包合體的樣子，再搭配上金鍊，超時尚，還有7種顏色，每色都百搭好看，直接被燒到的一款，必須入手！

▲Bottega Veneta MOUNT。（圖／Bottega Veneta官網）

文／美人圈

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