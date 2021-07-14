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坎城唯一台灣影人！袁子芸穿「夏姿緹花禮服」仙氣爆棚成全場焦點

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▲袁子芸身著SHIATZY CHEN漸層緹花禮服。（圖／Kazuko Wakayama提供）

▲袁子芸（右）為本屆唯一走上坎城紅毯的台灣影人。（圖／Kazuko Wakayama提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

第74 屆坎城影展的矚目焦點，女星袁子芸成為本屆唯一走上紅毯的台灣影人，更繼舒淇、桂綸鎂後以《Drive My Car》參與主競賽片演出，袁子芸在拍照會中直接穿上來自台灣的服裝品牌夏姿·陳SHIATZY CHEN亮相，以粉色漸層緹花中式立領禮服瞬時脫穎而出，讓國際都看到台灣。

▲袁子芸身著SHIATZY CHEN漸層緹花禮服。（圖／Kazuko Wakayama提供）

▲袁子芸身著SHIATZY CHEN漸層緹花禮服。（圖／Kazuko Wakayama提供）

於坎城進行世界首映的日本電影《Drive My Car》，導演濱口龍介率女星袁子芸登場，成為本屆影展中唯一台灣影人。於12日拍照會中，袁子芸身著夏姿·陳SHIATZY CHEN 2021春夏系列「粉色漸層緹花」中式立領禮服，順勢在眾多女星之中脫穎而出。禮服不僅以駿馬披星戴月為靈動元素，利用品牌經典花苞剪裁，利用花瓣的效果呈現出自然開衩，很有台灣特色，將袁子芸獨特魅力完美綻放。

夏姿·陳由由王陳彩霞於1978年創立，至今已走過40個年頭，擁有「台灣香奈兒」名號，擅長以中式服裝輪廓結合西式風格，也頗受國際關注。

▲Leonie Hanne 。（圖／CFP）

▲Leonie Hanne 選擇台灣訂製禮服品牌NICOLE + FELICIA橄欖綠禮服 。（圖／CFP）

此次除了袁子芸穿著台灣禮服登上坎城，日前來自德國的時尚部落客Leonie Hanne 則是選擇台灣訂製禮服品牌NICOLE + FELICIA橄欖綠禮服，以夢幻輕盈的粉紅色長羽毛點綴於裙襬間，與層層堆疊的蛋糕裙相輔助，增添不少靈動氣息，讓外媒看見台灣設計的魅力。

►德國模特兒穿「台牌禮服」登坎城紅毯！　橄欖綠羽毛裝掀外媒熱議

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關鍵字：

坎城影展, 袁子芸, Drive My Car, 夏姿·陳, SHIATZY CHEN

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