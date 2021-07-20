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8款「精品皮鞋」一雙可以穿很久！LV經典老花、Burberry格紋燒到不行

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精品鞋款雖不像精品包熱門，但投資一雙就可以穿很久，還能為穿搭畫龍點睛！今天小編就精選了8款「精品皮鞋」，LV經典老花款超復古百搭，一眼就被燒到不行！接著一起看下去，哪一款鞋讓你心動呢？

2021「精品皮鞋」推薦：LV BEAUBOURG 厚底皮鞋

這款LV BEAUBOURG厚底皮鞋，以經典的Monogram帆布製造、大型皮革及橡膠鞋底，配上粗鞋帶、白色的孔眼和鮮明縫線，每個小細節都很精緻，鞋底雖厚卻輕巧舒適，巧妙地展現增高效果，穿上它氣勢大增！鞋跟後方還鑲嵌上「金屬Logo」，小亮點真的讓人超心動。

▲精品皮鞋。（圖／美人圈）

▲LV BEAUBOURG 厚底皮鞋。（圖／美人圈）

▲精品皮鞋。（圖／美人圈）

▲LV BEAUBOURG 厚底皮鞋。（圖／Louis Vuitton）

2021「精品皮鞋」推薦：Burberry T字型vintage格紋細節皮鞋

這款Burberry T字型vintage格紋細節皮鞋，英國學院風的設計，帶點復古氣息，穿起來相當優雅有氣質。採用厚底設計，不僅是增高的好幫手，造型也相當特別，同款還有全黑鱷魚皮的，喜歡就別猶豫了！

▲精品皮鞋。（圖／美人圈）

▲Burberry T字型vintage格紋細節皮鞋。（圖／Burberry）

▲精品皮鞋。（圖／美人圈）

▲Burberry T字型vintage格紋細節皮鞋。（圖／Burberry）

2021「精品皮鞋」推薦：Prada Monolith拋光皮革無帶便尖頭鞋

這款Prada Monolith拋光皮革無帶便尖頭鞋，整體以拋光皮革製成，上層綴有金屬三角形Logo，相當簡約時髦的外型，厚重的坑紋鞋底是焦點之一，小隻女也能無痛增高。共有兩色可選擇，黑色超百搭、白色超級仙！

▲精品皮鞋。（圖／美人圈）

▲Prada Monolith拋光皮革無帶便尖頭鞋。（圖／Prada）

2021「精品皮鞋」推薦：Gucci 馬銜扣織帶樂福鞋

這款Gucci 馬銜扣織帶樂福鞋，以黑色滑面皮革製成，結合了品牌兩個經典元素，Gucci紅綠色織帶條紋與馬銜扣，鞋跟採用咖啡色皮革，一掃樂福鞋呆板、老氣的刻板印象，穿上這雙很有華麗的感覺，出席正式場合也不出錯！

▲精品皮鞋。（圖／美人圈）

▲Gucci 馬銜扣織帶樂福鞋。（圖／Gucci）

2021「精品皮鞋」推薦：Loewe 小羊皮 Anagram 柔軟德比鞋

這款Loewe皮鞋採用小羊皮製成，鞋頭形狀很特別，配上黃銅 LOEWE Anagram搭扣，全黑加上logo點綴超級好看，實在燒到不行，時髦小姊姊必須擁有！

▲精品皮鞋。（圖／美人圈）

▲Loewe 小羊皮 Anagram 柔軟德比鞋。（圖／Loewe）

2021「精品皮鞋」推薦：CELINE LUCO 牛皮革穗帶樂福鞋

這款CELINE LUCO 牛皮革穗帶樂福鞋，採用牛皮材質製成，既舒適又耐走。精緻的手工縫製鞋頭蓋，上頭的穗帶及TRIOMPHE金色標誌也是小亮點，低調卻不失優雅，值得入手！

▲精品皮鞋。（圖／美人圈）

▲CELINE LUCO 牛皮革穗帶樂福鞋。（圖／CELINE）

▲精品皮鞋。（圖／美人圈）

▲CELINE LUCO 牛皮革穗帶樂福鞋。（圖／CELINE）

2021「精品皮鞋」推薦：DIOR CODE 懶佬鞋

這款DIOR CODE 懶佬鞋，採用黑色釉面小牛皮製成，綴上與Dior Book Tote輕便袋同款的「CHRISTIAN DIOR」金屬飾牌，皮革鞋底也相當柔軟舒適，這款真的太美，質感爆棚，真的不收不行！

▲精品皮鞋。（圖／美人圈）

▲DIOR CODE 懶佬鞋。（圖／DIOR）

2021「精品皮鞋」推薦：CHANEL 樂福鞋

這款CHANEL樂福鞋是由小羊皮製成，搭配香奈兒經典菱格紋、銀色鏈子及經典Logo吊飾，完全是低調奢華的代名詞，重要場合穿上它，馬上成為全場焦點啊！

▲精品皮鞋。（圖／美人圈）

▲Chanel 樂福鞋。（圖／Chanel）

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 皮鞋, 鞋子, LV, prada, gucci, burberry

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