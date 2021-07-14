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小賈妻子翹臀辣照連發！鏤空裙「側面全露」網看呆：沒穿底褲

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▲Hailey Bieber 。（圖／翻攝自IG）

▲加拿大歌手小賈斯汀與妻子海莉比伯。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）妻子海莉比伯（Hailey Bieber）成為歐美女孩的時尚指標，火辣穿搭總是矚目焦點，日前她在擁有3600萬粉絲的IG上發佈美照，海莉以側身鏤空綁帶洋裝火辣擺拍，從上到下的S曲線一次放送，惹火程度甚至連底褲都沒穿，間接讓翹臀曝光引發網友驚呼：「太犯規」。

▲Hailey Bieber 。（圖／翻攝自IG）

▲Hailey Bieber 。（圖／翻攝自IG）

▲Hailey Bieber身穿挪威設計師品牌Dundas黑色鏤空禮服大秀傲人翹臀 。（圖／翻攝自IG）

24歲海莉比伯模特兒出身，姣好衣Q與身材吸引眾多粉絲，日前發佈的美照中，海莉以淡妝出鏡展現精緻五官，她身穿挪威設計師品牌Dundas黑色鏤空禮服，以緊身剪裁完美遊走纖細曲線，無贅肉身材令人稱羨。而亮點還在後頭，海莉順勢轉至側面出鏡，露背裙裝將整片美背曝光，禮服再以綁帶細節向下包覆S曲線，讓前凸後翹的身型完美放送，一口氣從上挖空到臀部，從側面看幾乎全裸，火辣程度一絕。

▲海莉比伯身穿LaQuan Smith 2021秋冬系列裙裝，小賈斯汀緊跟在後。（圖／CFP）

▲海莉比伯身穿LaQuan Smith 2021秋冬系列裙裝，小賈斯汀緊跟在後。（圖／CFP）

也因為該禮服從上到下的「側空設計」，防止走光的底褲根本無法穿著，讓不少網友不禁捏把冷汗，「辣翻天」、「這種裙子到底怎麼穿內褲」、「身材絕了」。但對於海莉比伯而言破尺度造型已是家常便飯，日前會見法國總統馬克宏時，海莉以LaQuan Smith 2021秋冬系列裙裝，大方露出胸下區域，並以纏繞的綁脖設計彰顯誘人風格，兼顧火辣與帥氣成為粉絲的穿搭教科書。

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關鍵字：

Hailey Bieber, 小賈斯汀, Justin Bieber, 海莉比伯

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