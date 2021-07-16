夏日「香氛沐浴」清單！CHANEL油漆桶包裝太Q 　歐舒丹仙人掌系列超補水

想讓居家生活更美好，「香氛保養」絕對少不了！有了療癒的香氣、身心靈都會更加放鬆，心情也會更加愉快～最近許多品牌都推出全新的「香氛沐浴保養」系列，話不多說，馬上來了解一下！

L'OCCITANE 仙人掌馬鞭草限量系列

盛夏時光也是馬鞭草的盛產季節，為空氣增添一抹清新的檸檬香氣，隨著夏天的來臨，「L'OCCITANE 仙人掌馬鞭草限量系列」也悄悄登場啦！

▲L'OCCITTANE 2021馬鞭草限量系列。（圖／L'OCCITANE）

L'OCCITANE全新「仙人掌馬鞭草限量系列」首度加入能夠存於極度乾燥、炎熱沙漠中的仙人掌精萃，具抗旱作用的仙人掌超強儲水結構，能有效鎖住水分並舒緩保濕肌膚，解決肌膚乾渴，擊退酷熱夏日！

▲L'OCCITANE 仙人掌馬鞭草玩色沁涼護手乳。（圖／L'OCCITANE）

L'OCCITANE「仙人掌馬鞭草限量系列」一共推出護手霜、香氛凝膠、淡香水、身體乳、沐浴膠等商品，不但具有清新的馬鞭草香氣，也注入涼感薄荷，讓夏日更加清爽～

▲L'OCCITANE 仙人掌馬鞭草淡香水。（圖／L'OCCITANE）

另外，L'OCCITANE也特別推出「玩色沁涼護手乳」，以雙色、雙質地涼感護手霜讓經典的護手霜有全新體驗！共有仙人掌馬鞭草、綠意馬鞭草及澄夏果漾馬鞭草三款，全系列都於7月1日上市～

▲L'OCCITANE 馬鞭草玩色沁涼護手乳。（圖／L'OCCITANE）

CHANEL 5號工場限定系列

CHANEL不斷創新再造、以全新面貌為大家帶來不一樣的體驗，而為了慶祝香水誕生100週年，CHANEL在今年夏季帶來全新的「5號工廠系列（Factory 5 Collection）」！

▲Chanel 5號工場 油漆筒沐浴乳，20x6ml。（圖／Chanel）

CHANEL 5號工廠系列以日常生活中的用品作為包裝，顛覆了大家對物品的既定印象，像是將香氛精油盛裝於手工罐、沐浴劑放在收納罐、沐浴乳裝進油漆桶、身體乳霜擠入顏料軟管、身體乳液則用補充袋包裝，同時見證了CHANEL的奔放大膽與自由靈魂！

▲Chanel 5號工場 手工罐香氛精油，250ml。（圖／Chanel）

▲Chanel 5號工場 收納盒香氛沐浴球，10x17g。（圖／Chanel）

「經常使用的日常用品，和那些在特殊場合才派上用場的物品，其實一樣重要。這些產品帶給我們的體驗才是關鍵」，香奈兒香水美容部門全球創意資源統籌負責人Thomas du Pré de Saint Maur更說「這就是 Chanel 5號工廠系列的精神：為日常生活提供奢華體驗。」

▲Chanel 5號工場 立袋身體乳液，200ml。（圖／Chanel）

而Chanel 5號工場限量系列預計將於暑假期間限量登場，有興趣的朋友不妨持續鎖定官方消息～

▲Chanel 5號工場 水彩條身體乳霜，150ml。（圖／Chanel）

SABON 晶透夢境系列

「SABON 晶透夢境系列」將東京縮影為和式萬花筒投射在限量包裝上，讓人看見現代霓虹與傳統和服衝撞出百變樣貌，重溫SABON最剔透、如水晶般的香氣！晶透夢境系列以清澈明朗、香氣和諧的香氛打造明星三部曲，讓每天的沐浴時光更佳療癒～

▲SABON 晶透夢境沐浴油，300ml；晶透夢境身體磨砂膏，320g；晶透夢境清爽保濕凝凍，200ml。（圖／SABON）

除了單品外，SABON晶透夢境系列也推出各種保養禮盒，送禮、自用都方便～其中「晶透夢境 沐浴香氛保養禮盒」就匯集五款最具人氣的品項：沐浴油、身體磨砂膏、清爽保濕凝凍、護手霜和宣言香水，給予身心最全面的享受！

▲SABON晶透夢境 沐浴香氛保養禮盒。（圖／SABON）

SABON「晶透夢境三部曲禮盒」則是網羅了最經典的明星三部曲，包括沐浴油100ml、身體磨砂膏60g、清爽保濕凝凍30ml，讓肌膚保持光滑水潤，同時還有清爽凝凍帶來的清爽涼感！

▲SABON晶透夢境 三部曲禮盒。（圖／SABON）

SABON晶透夢境「限定隨香禮盒」則是將晶透夢境香氣化為可隨身攜帶的Mini尺寸，晶透夢境香氣以帶有清新感的檸檬搭配綠香調為前調，柔和的茉莉與浪漫的橙花結合為獨特的清香氣，尾聲則由麝香、琥珀、洋茉莉引出舒適感！

▲SABON晶透夢境 限定隨香禮盒。（圖／SABON）

SABON「以色列綠玫瑰 明星三部曲推薦組」則是將人氣不墜的以色列玫瑰三部曲（沐浴油 50ml、身體磨砂膏 60g、絲綢身體乳液 50ml）結合限量包裝，以色列綠玫瑰揉合義大利檸檬明亮的柑橘調與精緻浪漫的英國玫瑰花瓣，創造出燦爛輕快的玫瑰氣息～

▲SABON晶透夢境 以色列綠玫瑰 明星三部曲推薦組。（圖／SABON）

THE BODY SHOP 檸檬清新淨化系列

在防疫期間，勤洗手、抗菌、消毒已經成為日常必備，THE BODY SHOP特別推出全新「檸檬清新淨化系列」，蘊含萃取自有機檸檬果皮的天然檸檬精油、天然蜜糖及甘油等潤澤美肌成份，具有強大的淨化及潔淨能力、增加肌膚防護力並高效保養！

▲THE BODY SHOP 檸檬清新淨化系列。（圖／THE BODY SHOP）

THE BODY SHOP 檸檬清新淨化系列共推出頭髮&身體清潔露（400ml）、潔面膠（125ml）、洗手乳（250ml）、乾洗手（100ml）、潤膚乳（200ml）、頭髮噴霧(100ml）等產品，提供全方面的照護～

▲THE BODY SHOP 檸檬清新淨化系列。（圖／THE BODY SHOP）

瑰柏翠 野蘋果系列

綠色瓶身替悶熱初夏捎來一抹輕快色調，瑰柏翠「野蘋果系列」作為首個中性保養系列，在今年夏天登場啦！針對夏季保養重點「清潔與保濕」系列，搭配上明星配方AHA蘋果酸，來讓宅家時光也能毫不費力保養出水煮蛋肌。

▲瑰柏翠「野蘋果系列」。（圖／瑰柏翠）

香氣一直是瑰柏翠的品牌亮點，而木質香調的野蘋果系列，以清新柑橘、煙熏木香混合開場；交織著柑橘、桉樹和蘋果花的自然氣息；最後以沉澱於煙熏木香。

▲瑰柏翠「野蘋果系列」。（圖／瑰柏翠）

野蘋果系列從臉部、手部、身體護理到香氛系列一應俱全，編輯則特別推薦泡沫潔面凝膠（50ml）、臉部去角質粉（50g）、潔淨賦活沐浴露（250ml）、安撫提神潔膚皂（200g）、平滑細緻潤膚乳（250ml）、舒緩煥膚多功能軟膏（25g），夏日儀式感的必備保養夥伴。

▲瑰柏翠「野蘋果系列」。（圖／瑰柏翠）

文／美人圈

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