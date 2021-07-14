想躺進宋江、玄彬懷裡？入手7個同款愛用香水　噴完充滿男神的味道

想接近，幻想躺在男神的懷抱裡，入手同款愛用香水就對了！編輯這回為眾太太們獻上男星們近期同款愛用香水介紹，就是要把它們噴在家中每個角落，讓老公香隨時環抱自己呀～

男星愛用香水：宋江 / YSL Y男性淡香精

宋江在韓國媒體採訪時分享，自己對香氣比較敏感，從小就喜歡香味，高中時便首購了人生第一款香水，這也讓自己後續對香味格外講究。

▲宋江 YSL Y男性淡香精。（圖／IG@songkang_b）

宋江說，平日的居家空間裡他喜歡溫馨而甜美的氛圍，所以會在香氛機裡添加有舒適效果的精油；睡前則會挑選「木香與清新」並存的香氛，好比說椰奶味的香氛，就是宋江近期的夜晚最愛。

衣櫃中的每個隔層也都有著不同香味。好比說放外套的區域，就是使用木質系列的香氛；運動裝和針織衫的位置選擇偏甜、柔軟一些的香味；穿完的外衣也會稍微噴一些木質調系列的香水，來維持良好的氣味。

▲宋江 YSL Y男性淡香精。（圖／IG@songkang_b）

至於近期的愛用香水，自然就是代言的YSL「Y男性淡香精」啦！宋江覺得它給人一種穿著俐落剪裁的黑色西裝，年輕、時尚男人、不受拘束，感性與自由魅力兼具的酷帥男人形象。

男星愛用香水：玄彬 / SOLEIL BRÛLANT 私人調香金色島嶼度假系列

過去男神玄彬分享過無數次自己的愛用香水，像是CREED皇者之風、Kenneth Cole Black，還有已經停產的Tom Ford 義大利絲柏都曾被點名過。而這回玄彬又給了我們一次迫降躺入他懷裡的機會，玄彬成為2021年亞太區香氛形象大使，並帶來全新的 「TOM FORD SOLEIL BRÛLANT 私人調香金色島嶼」。

▲玄彬 SOLEIL BRÛLANT 私人調香金色島嶼度假系列。（圖／玄彬 經紀公司）

全新「金色島嶼」用金色琥珀搭配柑橘調的氣息，搭配上優雅佛手柑與粉紅胡椒的辛香氣息完美交融，勾勒出慵懶的度假氛圍。

▲TOM FORD 私人調香金色島嶼 50ml。（圖／TOM FORD）

男星愛用香水：徐仁國 / Kenzo 藍色海洋香水

讓人聯想起沁涼大海的酷酷感覺，就是徐仁國的同款香水！自然的木質海洋香調，透過肉荳蔻香帶來即時的清新感，爾後透過夾雜著松樹與雪鬆的辛辣、感性的檀香味，帶來和諧的爽朗感覺，是款和大男孩徐仁國非常相配的香水。

▲徐仁國 Kenzo 藍色海洋香水。（圖／NaverBlog、Kenzo）

男星愛用香水：朴敘俊 / Byredo返樸歸真淡香精

是男女都爆愛的中性香調！以白玫瑰、橙花、木質調檀香和麝香為基調，給人一種純透無瑕，宛若剛洗滌乾淨的純棉布料印象，純粹又非常有質感，是不是和朴敘俊的形象非常符合呢！

前調：白玫瑰、粉紅胡椒、醛類

中調：紫羅蘭、橙花、牡丹

後調：木質調、檀香、麝香

▲朴敘俊 Byredo返樸歸真淡香精。（圖／IG@bn_sj2013、Byredo）

男星愛用香水：燦烈 / Acqua di Parma帕爾瑪之水 藍色地中海 帕納里亞加州桂 淡香水

Acqua di Parma這款香水，可是圈粉燦烈、李現等眾多男星唷！它封存了帕納里亞最美好的夏日記憶，前調帶來的清新檸檬香和柑橘香；緊接著巧妙的轉折出玫瑰香氣作為點綴；最後以雪松、松柏與琥珀收尾，來為這支淡香水帶來完美的起承轉合變化。

▲燦烈 Acqua di Parma帕爾瑪之水 藍色地中海 帕納里亞加州桂 淡香水。（圖／Acqua di Parma帕爾瑪之水）

前調：桃金孃、羅勒、檸檬、卡拉布里亞香檸檬、義大利柑橘

中調：海洋氣息、茉莉純香、大馬士革玫瑰

主調：刺柏、雪松、琥珀、乳香

▲藍色地中海 帕納里亞加州桂 淡香水 30ml，75ml，150ml。（圖／微博＠晛定蜜桃九酒）

男星愛用香水：黃寅燁 / Celluver雪紡香水

你也是被《女神降臨》的韓書竣帥到不要不要的嗎？人氣爆棚的黃寅燁，近期被韓國香水品牌Cellerber選為代言人，其中又以畫報香氛「莓好實光」最生火！淡淡甜甜的莓果麝香味道，不刺鼻、柔軟又好聞，賣到缺貨不是沒有道理的！

▲黃寅燁 Celluver雪紡香水。（圖／celluver.korea）

前調：覆盆莓、甜豌豆花

中調：柑橘、玫瑰

後調：白麝香

▲黃寅燁 Celluver雪紡香水。（圖／celluver.korea）

不只黃寅燁，在金秀賢主演的《雖然是精神病但沒關係》中，鋼太所使用的香氛也是來自Celluver唷！金秀賢同款的兩款淨化衣物香氛噴霧分別是藍瓶的清爽寶寶皂香，和紫瓶的櫻桃泡泡糖香。

▲金秀賢 Celluver雪紡香水。（圖／Celluver提供 / Netflix《雖然是精神病但沒關係》截圖）

它結合了香氣與保濕效果，既降低酒精刺鼻感，又有著淨化衣物與瞬間去除異味的好處，不用擔心汗氣＋香水會混合出可怕的怪味，讓香氣自然地留在衣服上，如同沐浴後自帶乾淨舒服的體香。

▲金秀賢 Celluver雪紡香水。（圖／tvN 드라마(Drama)）

男星愛用香水：李敏鎬 / 寶格麗 經典大吉嶺茶 中性淡香水

從《繼承者們》到《The King》李敏鎬都給人貴族王子的印象，愛用的寶格麗經典大吉嶺茶香水，更是襯托他與眾不同高貴氣息的最佳香氛。

▲BVLGARI 寶格麗經典大吉嶺茶中性淡香水 100ml。（圖／李敏鎬經紀公司 MYM娛樂）

它是一款中性香水，甚至可以當作情侶相共同使用。多數評價都是很像男友的擁抱感，特別有安全感，恰到好處的優雅花香調，卻帶有淡淡的菸草氣息，整體來說清新而不失穩重，讓人想一聞再聞。

前調：摩洛哥橙花、義大利佛手柑、荷花、山谷百合、黑梅花

中調：土耳其豆蔻、椒花、玫瑰木、鳶尾花 、巴拉圭木醇

後調：透明琥珀、麝香

▲BVLGARI 寶格麗經典大吉嶺茶中性淡香水 100ml。（圖／IG@actorleeminho、寶格麗）

文／美人圈

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