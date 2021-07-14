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Here’s To Love客製家居服好夢幻　在家打卡變美劇主角

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▲家居服疫情熱賣。（圖／Here’s To Love、UCHINO提供）

▲Here’s To Love家居服因疫情熱賣，推出客製化服務。（圖／Here’s To Love、UCHINO提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情因素讓民眾宅在家機率大幅升高，「居家舒適感」商機持續發酵，家居服飾品牌「Here’s To Love」近期推出客製化服務，可以將自己的名字或想要的字樣燙印在衣服上，還可挑選顏色跟字樣，讓你直接化身美劇主角，打卡也很可以！業者表示進入三級防疫後居家服搜尋量大增，官網業績也成長1倍。

▲家居服疫情熱賣。（圖／Here’s To Love、UCHINO提供）

▲Here’s To Love Forest Bathing 沐浴森林，售價2,080元。

疫情三級邁入2個月，在家打卡的「居家儀式感」風潮漸興，家居服、睡衣與浴袍等生活用品也在此波熱銷，業者表示，官方宣佈升級防疫之後，不少民眾也改採居家上班，且在家待著的意願增加，希望穿著更輕鬆的服飾，居家服與浴袍的搜尋量比之前約多出2倍，銷售業績也成長1倍。

▲家居服疫情熱賣。（圖／Here’s To Love、UCHINO提供）▲家居服疫情熱賣。（圖／Here’s To Love、UCHINO提供）

▲Here’s To Love Midnight Kiss 男友襯衫式居家服，售價2,080元；Morning Girl 早安女孩浴袍，售價1,680元。

近期邁入一年最熱的炎夏時光，Here’s To Love也推出旗下最新款Sweet Gelato 甜蜜冰淇淋系列，以純棉為材質，舒適的觸感穿著起來輕鬆舒適，多種不同的飽和色系與色澤，像夏日的冰淇淋一般，搭配蕾絲袖邊增添浪漫度，在家心情更療癒。

▲家居服疫情熱賣。（圖／Here’s To Love、UCHINO提供）

▲Here’s To Love Pure Love 純淨的愛浴袍，售價1,680元。

▲家居服疫情熱賣。（圖／Here’s To Love、UCHINO提供）▲家居服疫情熱賣。（圖／Here’s To Love、UCHINO提供）

▲Here’s To LoveSweet Gelato 甜蜜冰淇淋系列，售價1,680元。

此外，品牌也推出客製化服務，消費者可選擇在衣服胸前及後背，印製自己的名字或喜歡的單詞，還有不同的字型及顏色可供選擇，即便是亮片風格的「閃耀金」顏色，品質也相當良好，不用怕亮片掉滿地，在家打卡也超有美劇主角風格，宅家也是能美美噠，售價1,680元起。

▲家居服疫情熱賣。（圖／Here’s To Love、UCHINO提供）

▲家居服疫情熱賣。（圖／Here’s To Love、UCHINO提供）

▲Here’s To Love客製服務可在居家服上印字，成為自己的專屬商品。

而日本品牌UCHINO近期也推出旗下最新棉花糖三重紗系列家居服，延續品牌「居家服也可外穿」的設計，在防疫期間內主打即使是視訊開會也很ＯＫ，強調吸水透氣的材質特色，即便是炎熱的夏季也能帶來涼爽感，新系列色調以亮麗黃、黑加侖紫，以及奶霜白為主色，運用小Ｖ領剪裁修飾臉型、七分袖搭配Ａ字型的輪廓短洋裝的款式，單穿俏麗，搭配褲裝則可讓身才看起來更修長，單價3,980元起。

▲家居服疫情熱賣。（圖／Here’s To Love、UCHINO提供）

▲家居服疫情熱賣。（圖／Here’s To Love、UCHINO提供）

▲UCHINO 2021最新棉花糖三重紗系列家居服。

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關鍵字：

Here’s To Love, UCHINO, 居家服, 單品, 睡衣, 在家防疫, 熱賣

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