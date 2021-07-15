連靜雯看不出已經41歲！超嚴格減肥餐+瑜伽5動作　瘦出少女體態

文／柯夢波丹

妳對連靜雯的印象是什麼？，一般人對於連靜雯的印象，不外乎就是是台灣台語戲劇中的一線女星，她多變、精湛的演技，總是能讓電視機前的觀眾情不自禁的入戲太深，有時候甚至演出壞女人的角色，更是讓大家恨的牙癢癢的，但其實私底下的連靜雯是完全不同於銀幕前給大家的形象，她感性、熱愛生活，更懂得愛自己，而且她更是利用瑜珈來健身並讓內外在達到平衡啊～

如果妳是連靜雯的鐵粉，那妳一定知道，她除了身為女演員外，她還有另一個身分就是專業的瑜珈老師，而她也時常在自己的粉絲專頁上分享練習瑜珈的心得，她曾說：堅持鍛鍊的身心靈瑜珈，不妥協、不放棄、不抵抗，一次又一次的在呼吸吐納中間找到前進的空間感受當下的力量，也許不是一下子就會很厲害，但慢慢累積別人不知道你會感覺到，祝福我們都能在面對困難時多一點堅持的力量。

而今年41歲的連靜雯，無論是外表或者是身材都完全看不出來已經超過四字頭了，視覺年齡根本就只有二十幾歲啊～而連靜雯的瘦身秘訣和平時愛做的瑜珈有哪些？讓我們一起看看。

連靜雯減肥餐：多喝水

連靜雯分享，想要減肥就是要多喝水，尤其她每天早上起床就會先喝一大杯溫水，慢慢地喝不要一口灌，多喝水可以加速身體的新陳代謝，也能預防便祕。

連靜雯減肥餐：控制飲食

連靜雯分享想要減肥，沒別的就是要控制飲食，不能亂吃東西，向她早餐固定吃素，中午就正常吃，晚餐都盡量以蔬果為主食，飲食保持吃食物原味，不添加過多調味。

連靜雯減肥餐：不喝含糖飲料

這點對減肥的人來說很重要，絕對不要喝含糖飲料，當然喝水最好，不過有時候想喝茶或是一些飲料，都請不要加糖，另外嘴饞時也只吃水果或是高纖餅乾，避免高熱量的攝取。

連靜雯瑜珈示範：幻椅式，訓練大腿、臀部肌群

▲連靜雯瑜珈示範。（圖／連靜雯Facebook）



這個姿勢很像是坐在虛擬的椅子上，既可以緊實雙腿肌肉線條，有助於減少腿部多餘脂肪，達到瘦腿的功效，同時鍛鍊大腿肌力，還能雕塑出臀部的窈窕曲線。做的時候注意膝蓋併攏不要超過腳尖 ，縮小腹，停留8～10個呼吸。

連靜雯瑜珈示範：單腳曲膝前彎，訓練大腿、臀部肌群

▲連靜雯瑜珈示範。（圖／連靜雯Facebook）



臀部向下蹲至大腿平行於地面，保持後背挺直，胸部儘量平展，雙腳穩立於地面。這個姿勢可以消除腿部水腫，自然雕塑出腿部線條，還能訓練腿部肌耐力，增加下肢體的穩定度。伸展大腿後側肌肉，注意膝蓋盡量伸直，停留8～10個呼吸後換腳。

連靜雯瑜珈示範：橋式 ，訓練臀部緊實

▲連靜雯瑜珈示範。（圖／連靜雯Facebook）



同時可以活化髖伸肌群，改善上班族因長期久坐而鬆垮垮的臀部肌肉，讓久坐的ＯＬ也能擁有性感小翹臀。鍛鍊大腿後側和臀部的肌肉，注意兩腳膝蓋盡靠近，臀部抬到最高，停留8～10個呼吸。

連靜雯瑜珈示範：弓式，提高臀部微笑線，鍛練背肌

▲連靜雯瑜珈示範。（圖／連靜雯Facebook）



這個動作可以增加脊椎的彈性和靈活度，美化背部及腰部曲線，達到美體功效。注意兩腳小腿盡量向後踢帶起上半身，膝蓋靠攏，停留8～10個呼吸。

連靜雯瑜珈示範：駱駝式，可舒緩久坐和低頭族的肩頸痠痛

▲連靜雯瑜珈示範。（圖／連靜雯Facebook）



這個姿勢能伸展背部肌肉，增加脊椎柔軟度，伸展肩部，並拉伸腹肌和胸肌，打開大腿前側和開髖，刺激髖關節淋巴血液循環，活化髖關節！注意胸口要盡量挺高，兩手扶在腳踝保護腰椎，頭自然向後放鬆，停留8～10個呼吸。 是很好的反向動作。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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