肌膚悶壞了！皮膚科醫師：夏季做好「3件事」，泛紅敏感不再來

▲彩妝謹守淡妝原則，讓肌膚能好好透氣。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏季氣溫動輒35度以上，研究顯示，皮脂的分泌會隨著溫度而改變，氣溫每上升攝氏1度，皮脂腺分泌會增加10%，加上戴口罩呼吸時產生的水氣，又油又水的狀態，使皮膚成為適合細菌滋生悶熱環境，容易出現泛紅搔癢、大冒痘或是粉刺、敏感問題。皮膚科王朝輝醫師提醒大家「3件事」，解決肌膚敏感不適。



#避免厚重彩妝，清潔要徹底

長時間戴口罩肌膚容易悶熱、透氣性差，濃厚的彩妝、油垢及皮脂相混，容易堵塞毛孔長出痘痘，還可能引發皮膚紅腫癢等過敏問題。王醫師建議戴口罩時盡量不要帶妝，如有化妝需求，質地輕爽的粉餅會比厚重粉底更佳適合，或者輕透的膚色防曬乳也可以取代淡妝。下班回家後儘快卸妝與清潔，給予肌膚舒適清爽環境。





#勿使用相對滋潤保養品

夏季天氣炎熱，口罩遮住肌膚不通風的情況下，油脂分泌量增加的同時，細菌也特別容易滋生，因此若使用太過滋潤的保養品會引發痘痘或粉刺。王醫師建議防疫時期保養品可以選擇清爽的乳液，若是較為乾燥的肌膚，使用霜類保養品的用量就要減半。



#肌膚有問題，儘快治療

民眾長時間佩戴口罩，呼吸產生的溼氣使臉部溫度升高，容易引起毛囊發炎形成痘痘，並誘發脂漏性皮膚炎、酒糟，其毛囊皮脂腺容易分泌較多油脂，下巴、鼻子及臉部也容易泛紅。若佩戴口罩產生痘痘、皮膚炎及過敏情況發生，建議諮詢皮膚科醫師。

►專家曝喝咖啡「最佳時間」 這時段喝不僅提神，還能改善便秘！