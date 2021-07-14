fb ig video ETtoday search mobile

肌膚悶壞了！皮膚科醫師：夏季做好「3件事」，泛紅敏感不再來

>

▲▼皮膚科醫師：夏季保養做好「3件事」 。（圖／翻攝自IG）

▲彩妝謹守淡妝原則，讓肌膚能好好透氣。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏季氣溫動輒35度以上，研究顯示，皮脂的分泌會隨著溫度而改變，氣溫每上升攝氏1度，皮脂腺分泌會增加10%，加上戴口罩呼吸時產生的水氣，又油又水的狀態，使皮膚成為適合細菌滋生悶熱環境，容易出現泛紅搔癢、大冒痘或是粉刺、敏感問題。皮膚科王朝輝醫師提醒大家「3件事」，解決肌膚敏感不適。
　　　
#避免厚重彩妝，清潔要徹底

長時間戴口罩肌膚容易悶熱、透氣性差，濃厚的彩妝、油垢及皮脂相混，容易堵塞毛孔長出痘痘，還可能引發皮膚紅腫癢等過敏問題。王醫師建議戴口罩時盡量不要帶妝，如有化妝需求，質地輕爽的粉餅會比厚重粉底更佳適合，或者輕透的膚色防曬乳也可以取代淡妝。下班回家後儘快卸妝與清潔，給予肌膚舒適清爽環境。

#勿使用相對滋潤保養品

夏季天氣炎熱，口罩遮住肌膚不通風的情況下，油脂分泌量增加的同時，細菌也特別容易滋生，因此若使用太過滋潤的保養品會引發痘痘或粉刺。王醫師建議防疫時期保養品可以選擇清爽的乳液，若是較為乾燥的肌膚，使用霜類保養品的用量就要減半。

#肌膚有問題，儘快治療

民眾長時間佩戴口罩，呼吸產生的溼氣使臉部溫度升高，容易引起毛囊發炎形成痘痘，並誘發脂漏性皮膚炎、酒糟，其毛囊皮脂腺容易分泌較多油脂，下巴、鼻子及臉部也容易泛紅。若佩戴口罩產生痘痘、皮膚炎及過敏情況發生，建議諮詢皮膚科醫師。

►專家曝喝咖啡「最佳時間」　這時段喝不僅提神，還能改善便秘！

關鍵字：

口罩肌, 夏季保養, 皮膚科醫師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

終於等到！專家曝「3星座」7月中旬好運降臨，一路旺到年底

終於等到！專家曝「3星座」7月中旬好運降臨，一路旺到年底

冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 　射手超難駕馭

冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 　射手超難駕馭

超模胸形全都露稱霸紅毯　網友連送噁心符號

超模胸形全都露稱霸紅毯　網友連送噁心符號

肯德基推「三層炸雞漢堡」肉食族爽翻！　沒有麵包根本罪惡破表 韓國超夯測驗！12道題目秒看出你是《蠟筆小新》哪個角色　網：神準 凱特王子妃誇張紅耳環助陣英格蘭失利　失望全寫在臉上　 貝克漢16歲小兒子也太帥！秀「超深」腹肌，粉絲驚呼：你長太快了 12位「95後」鮮肉男星顏值高！《以家人之名》張新成網封寶藏男孩 低馬尾包頭好時髦！上班也能1分鐘綁好的巨美髮型 老是無效減肥？營養師曝「瘦不了」常見6原因：吃太少反而NG

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面