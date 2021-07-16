網美Ariel傳授「勾男小心機」！唇色到體香　4撇步讓你充滿魅力

文／柯夢波丹

身為女人，一定要懂如何吸引男人的小心機！今天我們邀請到了氣質又美麗的Ariel，大方不藏私地分享她打造魅力的小撇步，從頭到腳、由內到外都一定要下足功夫，才能夠成為一個讓男人不管看幾次，都能夠再度戀愛的質感女人呀~

Tip 1：水嫩的雙唇是迷人的關鍵

嘴唇是臉上最迷人的部位，因此護唇膏絕對不離手，家裡各個角落跟化妝包裡一定會有一支，才能讓雙唇永遠保持在水嫩又嘟嘟唇的狀態！

Ariel推薦潤唇膏：肌膚之鑰 奢華訂製粉漾潤唇膏

以奢華Oil Base保養為基底，擁有玫瑰淡香呵護滋潤唇部同時點綴雙唇自然櫻花粉嫩唇色，打造水亮豐潤雙唇，外包裝以夢幻淡雅粉結合肌膚之鑰精品工藝質感，為化妝包必備夢幻唇部保養品。

除了白天勤用護唇膏或潤唇膏，晚上睡前再敷上唇膜效果加倍！夜間修護唇部之後，早上起床刷完牙時順便用牙刷把死皮刷掉，再抹上護唇膏，絕對會讓妳擁有水嫩的嘴唇，男人絕對凍未條超級加分！

Ariel推薦唇膜：蘭芝 睡美人極萃滋養晚安唇膜

運用高壓超微分子原萃技術，以高壓及常溫水來萃取並保留珍貴有效成份，不藉由有機溶劑或高溫等方式，獲取純淨的8大抗氧化莓果精萃，能有效舒緩乾燥粗糙的雙唇，回復滋潤柔嫩的Baby唇。

Tip 2：透亮有光澤的膚質最吸睛

卸妝要卸乾淨對肌膚非常重要，固定的深層清潔肌膚也很需要！找到一家自己喜歡的醫美工作室，一個月做一次護膚保養，膚況一定會有很大很大的改變！

除了定期做肌膚深層清潔之外，平常私下的保養也要給肌膚喝飽水，勤敷面膜才能從裡到外自然地含水透亮！

Ariel推薦面膜：APIVITA 仙人掌滋潤面膜

仙人掌滋潤面膜為泥狀質地，仙人掌精粹和蘆薈強效補濕、洋甘菊精粹和乳木果油和維他命E有效鎮靜、小麥胚芽油滋養潤膚、薰衣草精油舒緩刺激敏感的肌膚，令人放鬆心情。

Tip 3：身上的香氣讓人魂牽夢縈

▲Ariel有擦香水的習慣。（圖／IG@arieelin）



一個女人身上充滿著舒服不刺鼻的香味，不但可以療癒自己開啟快樂的一天，還能讓接近妳的人感到舒服迷人又有女人味！

▲擦香水時為了讓味道不會過濃，所以用量可以少少的即可。（圖／IG@arieelin）



擦香水時為了讓味道不會過濃，所以用量可以少少的即可，先噴一下在手腕，然後輕碰耳下後頸的地方（記得不要摩擦唷，會破壞香味分子），就可以讓香水發揮最大功用！

Ariel推薦香水：香奈兒摩登 COCO 秘密時光香水

專為私密個人時光打造，重現香奈兒摩登 COCO 系列香水魅力。茉莉花原精與玫瑰花瓣的細緻芬芳氣息，盛綻香水最性感柔美的白麝香調。

Tip 4：健康快樂的身心靈最有魅力

▲Ariel平時喜歡做瑜伽。（圖／IG@arieelin）



除了外在的打理跟裝扮，懂得照顧好自己的內心也很重要！透過做瑜珈或空中瑜珈，能夠好好專注在自己身上，是放鬆身心靈非常棒的方式。

Ariel推薦：HowHowGym好好健身、空中瑜珈Shannon老師

▲Ariel推薦HowHowGym好好健身、空中瑜珈Shannon老師。（圖／IG@arieelin）



只要固定上健身房或是找到好的瑜珈老師，不但讓身材變得緊時又凹凸有致，同時在運動的過程中達到心靈的平靜跟開闊的思想，男人絕對會不由自主再度戀愛呀！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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