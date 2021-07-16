fb ig video ETtoday search mobile

網美Ariel傳授「勾男小心機」！唇色到體香　4撇步讓你充滿魅力

>

文／柯夢波丹

身為女人，一定要懂如何吸引男人的小心機！今天我們邀請到了氣質又美麗的Ariel，大方不藏私地分享她打造魅力的小撇步，從頭到腳、由內到外都一定要下足功夫，才能夠成為一個讓男人不管看幾次，都能夠再度戀愛的質感女人呀~

Tip 1：水嫩的雙唇是迷人的關鍵

嘴唇是臉上最迷人的部位，因此護唇膏絕對不離手，家裡各個角落跟化妝包裡一定會有一支，才能讓雙唇永遠保持在水嫩又嘟嘟唇的狀態！

Ariel推薦潤唇膏：肌膚之鑰 奢華訂製粉漾潤唇膏

以奢華Oil Base保養為基底，擁有玫瑰淡香呵護滋潤唇部同時點綴雙唇自然櫻花粉嫩唇色，打造水亮豐潤雙唇，外包裝以夢幻淡雅粉結合肌膚之鑰精品工藝質感，為化妝包必備夢幻唇部保養品。

除了白天勤用護唇膏或潤唇膏，晚上睡前再敷上唇膜效果加倍！夜間修護唇部之後，早上起床刷完牙時順便用牙刷把死皮刷掉，再抹上護唇膏，絕對會讓妳擁有水嫩的嘴唇，男人絕對凍未條超級加分！

Ariel推薦唇膜：蘭芝 睡美人極萃滋養晚安唇膜

運用高壓超微分子原萃技術，以高壓及常溫水來萃取並保留珍貴有效成份，不藉由有機溶劑或高溫等方式，獲取純淨的8大抗氧化莓果精萃，能有效舒緩乾燥粗糙的雙唇，回復滋潤柔嫩的Baby唇。

Tip 2：透亮有光澤的膚質最吸睛

卸妝要卸乾淨對肌膚非常重要，固定的深層清潔肌膚也很需要！找到一家自己喜歡的醫美工作室，一個月做一次護膚保養，膚況一定會有很大很大的改變！

除了定期做肌膚深層清潔之外，平常私下的保養也要給肌膚喝飽水，勤敷面膜才能從裡到外自然地含水透亮！

Ariel推薦面膜：APIVITA 仙人掌滋潤面膜

仙人掌滋潤面膜為泥狀質地，仙人掌精粹和蘆薈強效補濕、洋甘菊精粹和乳木果油和維他命E有效鎮靜、小麥胚芽油滋養潤膚、薰衣草精油舒緩刺激敏感的肌膚，令人放鬆心情。

Tip 3：身上的香氣讓人魂牽夢縈

▲ariel保養瘦身。（圖／柯夢波丹）

▲Ariel有擦香水的習慣。（圖／IG@arieelin）

一個女人身上充滿著舒服不刺鼻的香味，不但可以療癒自己開啟快樂的一天，還能讓接近妳的人感到舒服迷人又有女人味！

▲ariel保養瘦身。（圖／柯夢波丹）

▲擦香水時為了讓味道不會過濃，所以用量可以少少的即可。（圖／IG@arieelin）

擦香水時為了讓味道不會過濃，所以用量可以少少的即可，先噴一下在手腕，然後輕碰耳下後頸的地方（記得不要摩擦唷，會破壞香味分子），就可以讓香水發揮最大功用！

Ariel推薦香水：香奈兒摩登 COCO 秘密時光香水

專為私密個人時光打造，重現香奈兒摩登 COCO 系列香水魅力。茉莉花原精與玫瑰花瓣的細緻芬芳氣息，盛綻香水最性感柔美的白麝香調。

Tip 4：健康快樂的身心靈最有魅力

▲ariel保養瘦身。（圖／柯夢波丹）

▲Ariel平時喜歡做瑜伽。（圖／IG@arieelin）

除了外在的打理跟裝扮，懂得照顧好自己的內心也很重要！透過做瑜珈或空中瑜珈，能夠好好專注在自己身上，是放鬆身心靈非常棒的方式。

Ariel推薦：HowHowGym好好健身、空中瑜珈Shannon老師

▲ariel保養瘦身。（圖／柯夢波丹）

▲Ariel推薦HowHowGym好好健身、空中瑜珈Shannon老師。（圖／IG@arieelin）

只要固定上健身房或是找到好的瑜珈老師，不但讓身材變得緊時又凹凸有致，同時在運動的過程中達到心靈的平靜跟開闊的思想，男人絕對會不由自主再度戀愛呀！

瘋瘋貴婦Melody殷悅寫給女人的好命箴言：「聰明的女人，要帶點世故和善良！」讓妳越讀越暖心的解放雞湯

PONY大神公開「緊緻小臉按摩術」步驟示範：顯老木偶紋、魚尾紋都能靠按摩改善！還能拉提蘋果肌啊～

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 網美, ariel, 保養, 健身

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

迪麗熱巴「長針眼」用瀏海狂遮　穿「人魚公主裝」美貌依然逆天

迪麗熱巴「長針眼」用瀏海狂遮　穿「人魚公主裝」美貌依然逆天

「不老仙妻」52歲體態苗條　抗老秘訣每天7到8種青菜、吃原型食物

「不老仙妻」52歲體態苗條　抗老秘訣每天7到8種青菜、吃原型食物

麥當勞聯名《哆啦A夢》！「百寶袋」裝搖搖薯條、芋頭冰炫風也太Q

麥當勞聯名《哆啦A夢》！「百寶袋」裝搖搖薯條、芋頭冰炫風也太Q

肯德基推「三層炸雞漢堡」肉食族爽翻！　沒有麵包根本罪惡破表 《鬼滅之刃》第二季預備！複習金句：守護所愛讓我們脆弱，也因而強悍 這只G-SHOCK 23萬元！　激似日本戰國將軍盔甲 44歲美容專家傳授「曬不黑3秘訣」，原來「這類水果」早上不能吃 48歲鄭秀文撞衫「國民妹妹」IU失算！　花裙造型久違亮相飄嬸味 刷酸去口罩痘、粉刺林？皮膚科醫師教「酸類保養」正確使用法 《你的婚禮》章若楠讓許光漢難忘15年！氧氣感妝容TIPS　秒回初戀時光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面