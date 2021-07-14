LULU GUINNESS撤台倒數！爆款紅唇包、貝殼包3.5折起，凱特王妃也背過

記者王則絲／台北報導

英國人氣時尚品牌LULU GUINNESS其招牌的紅唇設計手袋廣為人知，今台灣代理商潤泰全球遺憾宣佈，將於今年9月正式結束LULU GUINNESS所有商品銷售，並分階段撤櫃，且即日起網站與店舖同步舉行出清活動，包括紅唇包、貝殼包⋯⋯下殺折扣3.5折起。

▲LULU GUINNESS將撤出台灣。（圖／翻攝自IG@lulu_guinness）



來自英國倫敦的LULU GUINNESS其實很有人氣，像是超模凱特摩絲（Kate Moss）、凱特王妃都曾拿過他們家的單品，LULU GUINNESS最大的代表性元素就是「紅唇」造型的LOGO，被運用在大量單品上，也就是最有名的紅唇包，另外，貝殼外型的可愛手袋在近期也相當受歡迎。

▲LULU GUINNESS LIPS手拿包折扣後現省5,860元。（圖／翻攝自官網）



LULU GUINNESS的包款手袋與藝術品只有一線之隔，習慣採用極其搶眼的設計，不過其實亦有推出許多日常實用包款，包括素雅的托特手袋、動物皮壓紋手提包、嘴唇扣飾的錢夾⋯⋯皆是入門首選。

▲LULU GUINNESS也有許多日常手袋可選擇。（圖／翻攝自IG@lulu_guinness）



於近期宣佈撤出台灣的品牌還有鞋履品牌EXCELSIOR「餅乾鞋」，只不過它不是只有退出台灣，而是整個品牌「走入歷史」，品牌日前也提到，是因為疫情緣故，韓國原廠發生嚴重財務問題，所以未來將無法持續經營，台灣代理商表示，台灣櫃點將在8月31日前全面撤櫃，現在開始線上、線下同步出清折扣。

▲全台EXCELSIOR櫃點8月31日全面撤櫃。（圖／EXCELSIOR）



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