想要變瘦先懂「一件事」！養成兩個習慣　年紀大、代謝慢也不怕變胖

文／柯夢波丹

如果你正在閱讀本篇文章，應該是很希望減肥，更明確來說，你希望減脂。你看，減肥和減脂完全不是一回事，減肥不像減脂這麼具有挑戰性，而且（對健康和外貌來說）並無太大幫助。

▲減肥和減脂完全不一樣。（圖／Granola House小麥的家）

減肥只需要減少以下變數之一：飲水量、肌肉量（甚至骨密度）和脂肪。舉例來說：某天你可能決定少喝些水，隔天你可能會輕一點，然後體重下降。

▲有氧運動並不是維持或增加除脂體重的最佳選擇。（圖／Siriwat Nakha / EyeEmGetty Images）

還有，如果你只做有氧運動，那麼你最後可能會減去脂肪，同時肌肉質量也會下降，這不是好事，因為有氧運動並不是維持或增加除脂體重的最佳選擇。因此，我認為當大部份人說他們希望減重時，多半是想減脂。

所以既然我們釐清了，問題是，什麼才是減脂的重要守則？答案是⋯⋯

▲想減脂你需要創造熱量赤字。（圖／seksan Mongkhonkhamsao Getty Images）

熱量赤字。就這麼簡單。是的，想減脂你需要的就是創造熱量赤字。簡單來說，你需要消耗的熱量（卡路里）大於你的攝取。怎麼做到這點？最好的方法就是吃少一點食物和運動。

▲吃少一點食物能有助於減脂。（圖／d3sign Getty Images）

所有生命個體都需要能量來維持機能，我們從我們攝取的食物中獲得能量，這個能量以卡路里（千卡）表示。有時我們容易攝取比我們實際需求多的能量，就會累積體脂肪。

例如：你可能只需要 2000 大卡來維持你的體重，但是你卻吃了 2300 大卡。在這種情況下，你的身體就會儲存脂肪。現在，你儲存的脂肪量，將取決於你所攝取的高於你維持的水平多寡，以及某種程度上你吃了什麼。

▲攝取太多卡路里，身體就會儲存脂肪。（圖／d3sign Getty Images）

直白的說，如果你過胖，是因為你攝取的卡路里超過你應該攝取的量。如果你只是略微『超重』，那麼你仍然是吃多於你需要的，只是沒那麼多！

▲消耗比你攝取的更多能量才能減少脂肪。（圖／dimid_86 Getty Images）

那麼你知道我們是怎麼變胖的，你認為要減少體脂肪應該怎麼做？⋯⋯是的！沒錯！你需要消耗比你攝取的更多能量。因此按照前面的舉例，如果同樣一個人開始吃相當於 1800 大卡的食物，那就將會減少脂肪。

在同樣情況下，如果同樣一個人開始增加活動量和運動，並且一天開始燃燒大於 2000 卡，那當然也會減少脂肪。

熱力學定律解釋了這點，這是熱量攝取與消耗之間的問題，如果消耗的熱量比攝取的多，造成能量失衡就能減脂，但是也可以反過來產生能量失衡，當攝取的大於消耗的熱量，那麼我們就會增胖。

▲運動有助於消耗熱量。（圖／Carol Yepes Getty Images）

現在如果你想在維持甚至增加肌肉質量的同時，最大程度的減少脂肪，那麼你就需要在熱量赤字時，增加其他一些東西，這個「其他」指的就是蛋白質和阻力訓練。

▲攝取充足的蛋白質和定期阻力訓練可以保持你的肌肉質量。（圖／making_ultimate Getty Images）

你必須攝取充足的蛋白質和定期阻力訓練以保持你的肌肉質量。阻力訓練如：重量訓練、徒手訓練、力量訓練等等。就蛋白質而言，你每天至少要攝取每公斤體重 1.6公克。蛋白質與訓練結合將有助於在蛋白質分解時，提升肌肉蛋白質的合成，從而增加肌肉質量。

▲蛋白質與訓練結合可以增加肌肉量。（圖／Westend61 Getty Images）

總結上述，減脂的關鍵是熱量赤字。無論如何，攝取充足的蛋白質和經常的阻力訓練能夠幫助你保持或增加肌肉質量從而使身體更健康、更苗條和更強壯。

▲維生素 B12 片。（圖／myprotein.tw）

維生素B12主要存在於動物類的食物中，如肉類，蛋類和乳製品，它是我們日常飲食中必須攝取的一種必需營養素，在植物性食物中很少有。

這款維生素B12提供了豐富的維生素B12元素，適用於素食者和純素主義者。

▲Impact乳清蛋白粉。（圖／myprotein.tw）

Impact 乳清蛋白粉選用最優質的牛奶乳清原料，採用全天候青草餵養方式，每份含有蛋白質高達 21 克。產品中含有所有人體必需氨基酸，每份乳清蛋白粉還含有 4.5 克 BCAA支鏈氨基酸和 3.6 克谷氨酰胺。本產品極易溶解和混合，可以被人體更好的消化和吸收。此外，每份 Impact 乳清蛋白粉僅含 1.9 克脂肪和 1 克碳水化合物。

▲Granola House小麥的家 纖脆燕麥棒。（圖／Granola House小麥的家）

妙結合西方的燕麥產品和台灣人的口味，有別於市售進口的燕麥棒過於鬆軟且死甜，Granola House小麥的家還原燕麥棒該有的全穀酥脆的真實感，並大膽創新的研發出伯爵奶茶、杏仁小魚以及海鹽厚巧克力等口味，就是要顛覆一般人對燕麥棒的想像，滿足台灣消費者最挑剔的口感。

▲純天然花生醬。（圖／myprotein.tw）

採用混合的烤花生製成，是天然的蛋白質來源。 不含添加鹽，糖，棕櫚油和防腐劑，是維持鍛鍊成效的良好補充品 。

▲高蛋白布朗尼。（圖／myprotein.tw）

蛋白布朗尼是一款健康的高蛋白零食，由最高品質的可可和高級巧克力塊製成，具有難以抗拒的巧克力美味和香脆口感，外脆裡韌。每個布朗尼含高達 23 克蛋白質，而只含 4 克糖。除了紮實的口感和嚼勁，這款低糖高蛋白布朗尼比一般布朗尼少 75% 糖分，可以零罪惡感的享受美食。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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