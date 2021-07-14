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絕美！朴信惠都會風造型洩「霸總」氣場　粉絲狂讚：成功人士的穿搭

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記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠身為一線韓劇女神，工作代言滿檔，近日代言服飾品牌釋出最新秋季形象畫報，再度由朴信惠負責示範演繹，有別於上回夏天度假系列的夢幻海灘風情，這次轉換為成熟風格，朴信惠穿上多套幹練套裝、優雅復古連身裙，頗有女霸總CEO的架勢，每一張圖都絕美，逼人收藏，被粉絲讚：「是成功人士的穿搭。」

▲朴信惠新代言畫報。（圖／翻攝自mojosphine）

▲MOJO.S.PHINE秋季形象釋出。（圖／翻攝自MOJO.S.PHINE）

朴信惠已多次為韓國輕奢時裝品牌MOJO.S.PHINE拍攝形象，於不久前才公開的度假系列畫報中，朴信惠展開燦爛笑容演繹，輕盈飄逸的氛圍就像仙女下凡，帶出夏季活力。緊接著品牌於近日釋出了最新秋季系列畫報，只見朴信惠收起可愛笑容，瞬間化身為職場時髦女性，駕馭起都會風格的秋裝，散發成熟姐姐的女人韻味，同時展現宛如總裁CEO的帥氣態度。

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▲朴信惠新代言畫報。（圖／翻攝自mojosphine）

▲朴信惠新代言畫報。（圖／翻攝自mojosphine）

▲朴信惠駕馭西裝造型宛如職場幹練女強人，頗有CEO的霸氣之姿。（圖／翻攝自MOJO.S.PHINE）

最新形象中朴信惠一口氣嘗試多套造型，包括墊肩西裝外套搭配落地寬褲或開衩窄裙，斜紋、毛呢材質帶出知性氣質，修身效果超好，讓她化身長腿歐膩。當然，也有不少裙裝造型，其中一套花卉連身裙，運用了蕾絲領片點綴，復古韻味十足，由朴信惠駕馭起來簡直美翻了，既浪漫又溫柔。

▲朴信惠新代言畫報。（圖／翻攝自mojosphine）

▲其中這套復古花卉連身裙，朴信惠穿起來簡直美翻了。（圖／翻攝自MOJO.S.PHINE）

這組形象一釋出，粉絲們都相當捧場，認為朴信惠很適合這種成熟都會風格的造型，且冷色調畫面與朴信惠紅紫色調的髮色特別相襯，紛紛讚賞：「好美啊，正中心臟」、「這是成功人士的穿搭，好愛」、「每一張都超好看。」

▲朴信惠新代言畫報。（圖／翻攝自mojosphine）

▲朴信惠新代言畫報。（圖／翻攝自mojosphine）

▲朴信惠的都會風職場女性造型備受粉絲們讚賞。（圖／翻攝自MOJO.S.PHINE）

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關鍵字：

朴信惠, Mojosphine, 代言, 霸總, CEO

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