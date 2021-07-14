賈永婕公司苦撐「叫員工裝忙」藏洋蔥　台灣婚紗業微解封現狀曝光

▲賈永婕 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

全台自13日起實施「微解封」，對於不少行業而言是露出曙光，其中婚紗業也可在安全社交距離下恢復拍攝，熬過長達兩個月的零收入期，賈永婕婚紗品牌C.H WEDDING經理接受《ETtoday新聞雲》訪問時，就透露老闆的暖舉，就算疫情期沒有客人上門，賈永婕也會叫員工來上班「裝忙」，就怕停業讓員工零收入。

賈永婕經營17年的婚紗品牌C.H WEDDING，自5月中旬受到疫情衝擊，婚紗預約和拍攝都停擺，店經理形容是「吃土」狀態，但賈永婕始終抱持正面態度，經理透露：「當初有營業卻沒客人上門，常常單日營業額掛零，但老闆（賈永婕）還是會叫大家來公司找事情做。」讓大家裝忙縫縫補補過去的禮服，因為員工也有家人要養，賈永婕不希望停工，這樣員工就沒薪水可以領了。

▲賈永婕婚紗品牌C.H WEDDING經營長達17年 。（資料照／記者黃克翔攝）

如今婚紗業者苦撐，但過去台灣婚紗產業產值曾高達百億，從婚紗攝影、婚紗禮服一路延伸到婚禮顧問以及禮服製造，更有過眾多外國遊客專門來台拍攝婚紗的盛況，因此在國際間也佔有關鍵角色，而今經歷了長達兩個月的閉關，台灣終於迎來「微解封」，不少婚紗品牌都蓄勢待發。

▲林志玲身穿Nicole + Felicia流蘇禮服參加婚宴後的After Party 。（圖／品牌提供）

曾為林志玲、郎朗太太打造禮服的台灣婚紗品牌Nicole + Felicia也在疫情衝擊中轉型，品牌表示，原本下半年就是婚紗旺季，但是疫情使來客數雪崩式下滑，還好自去年（2020年）全球疫情爆發初期，就已經積極拓展業務分擔風險，放眼全亞洲市場，泰國、新加坡早在去年就已經增加了代理商 。就連7月登場的坎城國際影展，在紅毯上也能看到Nicole + Felicia禮服的身影，業者強調：「全球化佈局，是因應疫情目前唯一可以做的事情。」

有30年歷史的台灣老字號品牌LinLi Boutique 林莉婚紗則開始著重多元化服務，婚紗攝影以及全家福拍攝都能帶動業績，品牌表示自政府宣布微解封消息後，目前7月底、8月初棚內拍攝預約，已經陸續回到7成以上，因此非常看好這一波疫情控制後的景氣恢復期，加緊腳步把前兩個月的業績追回來，也期望台灣婚紗產業能盡快回到正軌。

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