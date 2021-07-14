當年肯爺、陳冠希才有的死亡之吻釋出販售情報！預告圖網洗版「太燒」

CLOT 主理人陳冠希，這兩年帶給粉絲們滿滿驚喜，從去年大規模推出與 Nike 合作打造的絲綢系列，再到今年復刻許久未見到的「死亡之吻」。不僅讓老鞋迷們能重溫過去的球鞋回憶，也再次見證 CLOT x Nike 於潮流圈的霸主地位。

而 2021 年接連登場的 CLOT x Nike Air Max 1 “K.O.D.”，目前已經釋出兩款版本。沒想到這週 CLOT 官方又突然預告一雙 Nike Air Max 1 “K.O.D.” 即將登場，且這次似乎還是系列作回歸的最終章。

▲CLOT 近期證實了即將販售的死亡之吻（圖／IG@clot）

據之前官方所釋出的神秘 Swoosh 來看，我們能猜出本次的主角應該是為肯爺特別打造的 CLOT x Nike Air Max 1 “K.O.D.” FF。而 CLOT 近期也證實了即將販售的死亡之吻，的確就是這雙當初只有 Kanye West 與陳冠希才擁有的特殊版本。

CLOT x Nike Air Max 1 “K.O.D.” SOLAR RED 以搶眼的粉紅為主調，搭配上簡潔的灰白色，呈現既搶眼卻有和諧的視覺感受，細節上點綴了草寫的 CLOT 字樣與中華圖騰，彰顯 CLOT 東西文化融合的品牌宗旨，而鞋底則是以透明底展現，裡頭畫龍點睛的寫有「凝結集團」，滿載的設計巧思，十分具有誠意。而 CLOT x Nike Air Max 1 “K.O.D.” FF 當年極稀少的數量，也使得這雙鞋身價突破天際，可說是粉絲們有錢也不見得買得到的夢幻逸品，本次以市售方式登場，相信所有老鞋迷肯定都會失心瘋吧？

CLOT x Nike Air Max 1 “K.O.D.” SOLAR RED 將於7月20日在全球 JUICE店舖以及網路商店正式發佈，售價為 ＄4,900 元台幣，請有興趣的朋友不要錯過了。

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