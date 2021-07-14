BLACKPINK聯名星巴克！「粉嫩亮片杯」夢幻度破表、4支小熊吊飾全都要

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@starbucksthailand、小紅書@Hyuna-、hm.com/ko_kr

星巴克的周邊商品常常引起話題，有時還會找明星來加持，像之前韓國星巴克就推出過「防彈少年團」聯名系列，這次泰國星巴克則與當紅女團BLACKPINK合作，推出玻璃杯、保溫瓶、提袋、電腦包等眾多品項，其中一款「粉嫩亮片杯」更是夢幻度破表，BLINK們趕快找代購啦！

泰國星巴克這次攜手BLACKPINK，以「SPARK IN YOU」為主題，推出一系列周邊，主要選用黑、粉兩色，結合BLACKPINK愛心LOGO、閃光、亮片等可愛元素，打造出夢幻商品。

第一波先推出「粉嫩亮片杯」和兩款保溫瓶，「粉嫩亮片玻璃杯」是透明玻璃材質，上面有BLACKPINK的LOGO和粉色閃光圖案點綴，杯子底部是淺粉紅色，加入了超夢幻的星星亮片。保溫瓶有黑、粉兩色，配上LOGO圖案看起來質感爆棚。

除了杯款，之後也會陸續推出更多品項，第二波會有一系列超萌的「星巴克小熊吊飾」，一組共四隻，它們全換上BLACKPINK在《HOW YOU LIKE THAT》MV中穿過的改良式韓服造型，實在是太精緻。第三波則會推出提袋、電腦包、收納包等實用小物，全是黑底配上粉色裝飾。

另外，韓國的H&M最近也和BLACKPIN合作，推出一系列聯名服飾，以黑、粉兩色為主調，加入BLACKPINK字樣、愛心LOGO、團員照片等元素，設計出一系列帥氣甜美的服裝，有T恤、西裝外套、連身洋裝等眾多款式，還有漁夫帽、小包包、項鍊等配件，整系列與BLACKPINK成員服裝風格類似，穿上去直接變身其中一員。

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