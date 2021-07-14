Hello Kitty聯名限定彩妝來了！超可愛隨身鏡只送不賣

▲可愛療癒的Hello Kitty魅力驚人。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

彩妝比包裝，更是比話題！KITTY粉絲看過來，INTEGRATE即將在8月和KITTY強強聯手推出超可愛限定彩妝，倩碧更是攜手服裝品牌MEIER.Q、郭源元，祭出有酵補水聯名組，手繪T-Shirt搭上保養品真的超勸敗。

▲INTEGRATE Hello Kitty 三度漸層眼影。

▲INTEGRATE 柔焦輕透美肌粉餅N X Hello Kitty 聯名限定組。

INTEGARTE即將在8月推出Hello Kitty聯名限定彩妝，品牌將旗下最受歡迎的底妝與眼影，一次換上米白色、帶有復古可愛風的Hello Kitty手繪圖騰，收藏價值破表。

▲透潤柔光粉底凍 Hello Kitty 限定版加贈隨身鏡。

其中透潤柔光粉底凍，擁有保濕涼感的果凍質地，一拍服貼無瑕，持續展現如剛上妝般的肌膚質感。這次與Hello Kitty聯名，更加碼贈送附專屬收納套的訂製隨身鏡限定組合，有錢還買不到。

▲郭源元身穿組合手繪T-Shirt。

夏季正是補水季節，倩碧這次推出跨界三方聯名，攜手服裝品牌MEIER.Q、郭源元推出最潮保養組合，內含保濕凝膠正貨50ml，加上郭源元親自手繪設計的電繡三毛與小怪物T，以及印有” Don’t forget why you started”文字T，超可愛的獨家限量設計，鼓勵每一個在自己的位置上努力堅持的你。

▲CLINIQUE 有酵補水聯名組（水磁場100H活水循環保濕凝膠50ml&加油潮T郭源元設計款(酪梨綠/蜜瓜橙二款選一)，1,650元。

凡購入聯名組合，更獨家加贈水磁場旅行組小寶寶，買50ml享100ml的滿滿誠意，不論是要送給好朋友，或是自用囤貨都划算。

►肌膚悶壞了！皮膚科醫師：夏季做好「3件事」，泛紅敏感不再來