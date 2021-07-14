85度C推7月份優惠　限定3天優惠「第二杯20元」

▲85度Ｃ在7月推出限定3天的第二杯20元優惠。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣越來越熱，也是外帶手搖飲業績最好的季節，85度C從7／15起推出夏季新品「檸檬多多」，再加碼旗下熱賣的「一顆檸檬」系列飲品，從7／17起一連3天推出回饋活動，特定品項第二杯僅需20元。cama café則推寄杯優惠，購買4杯即可享88折。

85度Ｃ每到夏天便熱賣的一顆檸檬系列，強調使用整顆黃金檸檬，清洗後以不完全切斷的方式間隔劃切開，直接置入杯中，搭配紅茶、綠茶、青茶等茶飲飲用，聞得到淡淡的檸檬香氣與酸味，口味也變得更加清爽，7月份從7／17、7／18、7／19限定3天推優惠，原價每杯65元，優惠期間第二杯僅20元，直接現省45元。

▲85度Ｃ夏季新品檸檬多多，售價65元。

業者表示，優惠品項包括一顆檸檬系列紅茶、綠茶、青茶、冬瓜、鮮桔，共五種口味，只要購買同品項2杯即享優惠，店內現場外帶也個人不限購組數，數量有限售完為止。

cama café近期因旗下cama APP會員突破40萬，也推出為期4週的折扣優惠，即起至8／10，每週發送10元抵用金4張至會員帳戶，所有飲品均可抵用，也可轉贈給好友，另推出直接購買4杯飲品可享88折；單次購買40杯飲品可享8折回饋，以上口味可任選也可寄杯。此外，咖啡豆也祭出單筆購買4包88折優惠。

▲cama café推出為期一個月的回饋，飲品跟咖啡豆均有優惠。。（圖／品牌提供）

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