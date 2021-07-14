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PRADA X adidas推全新個性灰、黑魂配色變更帥！開賣日期、售價出爐

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記者王則絲／台北報導

PRADA X adidas的聯名鞋款總是能讓潮人鞋頭們趨之若鶩，還記得去年底推出的「A+P LUNA ROSSA 21」聯名鞋款嗎？今年夏天雙方宣佈將帶來兩款全新配色，推出富有層次感的個性灰色，以及低調卻能彰顯叛逆的黑魂款式，比起先前的純白色更帥氣！全新adidas for PRADA「A+P LUNA ROSSA 21」聯名系列將於7月19日正式發售，售價19,000元。

▲PRADA X adidas「A+P LUNA ROSSA 21」新配色發售。（圖／品牌提供）

▲PRADA X adidas「A＋P LUNA ROSSA 21」新配色將於7月19日發售。（圖／品牌提供，以下同）

全新「A+P LUNA ROSSA 21」鞋款靈感來自於AC75 Luna Rossa單體帆船，是PRADA專門為帆船運動所設計的鞋型，並挹注了adidas的經典元素，擁有流線形輪廓的外觀，鞋面採用高性能再生材質PRIMEGREEN搭配疏水性材質E-TPU，輕盈、透氣又具防水機能，再搭配符合人體工學的EVA鞋舌、快速綁帶設計和鞋內孔洞設計的柔軟麂皮，以及BOOST中底，讓穿著感受大提升，保護力與耐用度絕佳。

▲PRADA X adidas「A+P LUNA ROSSA 21」新配色發售。（圖／品牌提供）

▲PRADA X adidas「A+P LUNA ROSSA 21」新配色發售。（圖／品牌提供）

▲PRADA X adidas「A＋P LUNA ROSSA 21」灰色款式。

本次替「A+P LUNA ROSSA 21」新增兩款新色，灰色最初為PRADA贊助的帆船隊參加美洲杯賽事時，所穿著的生活版本，深淺層疊搭配增加層次感，光澤感較強，是能凸顯個性的款式；純黑設計則是向兩大品牌的經典致敬，讓鞋跟的PRADA紅標在視覺上更搶眼，雖然相較低調，卻依然擋不住「黑魂」獨有的叛逆感，帥氣度滿分。

▲PRADA X adidas「A+P LUNA ROSSA 21」新配色發售。（圖／品牌提供）

▲PRADA X adidas「A+P LUNA ROSSA 21」新配色發售。（圖／品牌提供）

▲PRADA X adidas「A＋P LUNA ROSSA 21」黑色款式。

全新「A+P LUNA ROSSA 21」與上回一樣將附贈防水鞋袋，與特別設計的聯名鞋盒，兩款新配色將於7月19日正式發售，可於台北101、微風廣場、高雄漢神百貨PRADA門店，以及adidas旗艦店和官網購得，售價與上次一樣為19,000元。

【更多精品聯名潮鞋】

DIOR Man X Trais Scott

DIOR於日前發表的2022夏季男裝，破天荒與潮流天王Travis Scott合作，系列主題名稱為「Cactus Jack Dior」，融入滿滿Travis Scott招牌的仙人掌元素，系列中當然也包括了全新鞋款，將經典Oblique老花上的「DIOR」字樣轉化為「JACK」字樣。

▲精品潮流聯名鞋款。（圖／品牌提供）

LOUIS VUITTON X NIKE

LOUIS VUITTON X NIKE的全新聯名鞋款日前也於2022春夏秀上曝光，幾乎搶去整場大秀的焦點，雙方合作帶來了顏色鮮豔的Air Force 1鞋款，上頭印上LV經典印花，絕對將成為未來爆款。

▲精品潮流聯名鞋款。（圖／品牌提供）

▲精品潮流聯名鞋款。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

PRADA, adidas Originals, ADIDAS, 聯名, A+P LUNA ROSSA 21, 帆船鞋, 新配色

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