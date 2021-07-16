網友票選最愛台灣泡麵TOP 9　來一客海鮮口味暴發戶吃法超讚

金城武泡麵美學：

親愛的也喜歡泡麵嗎？

特別慌亂繁忙的時候，泡麵真是大家的好朋友！

在金城武主演的美食電影《喜歡你》裡頭，對於泡麵特別講究的他這麼說道：

「方便麵（泡麵）是孤獨的食物，是失眠人的好朋友。

水在100度沸騰，麵在3分鐘煮透，但將透未透時才最彈牙；完美只存在一瞬間，而數字可以幫助無限接近這個瞬間。

時間是麵的敵人——這一秒的麵和下一秒的麵，根本就是完全不同的兩碗。」

我的泡麵一定要加一顆蛋，煮的恰好的話會是班乃迪克蛋，我還喜歡自己再加一些料，譬如青菜、丸子、甜不辣或是豬血糕！不過在那麼多的泡麵裡頭，經常會煩惱到底應該怎麼選才好呢。

推薦1：維力炸醬麵

曾經讓許多外國人大呼不可思議美味的維力炸醬麵，幾乎連年盤據必買清單的暢銷第一名！可以同時享受乾麵與熱湯的維力炸醬麵，一泡兩吃的方式尤其讓大家上癮，除了袋裝、碗裝、素食版以外，太受歡迎的維力炸醬麵還有單獨販售的維力炸醬罐頭哦。

曾經聽過江湖傳聞說維力炸醬麵的味道隨著不同包裝，味道也會略有差異？不知道親愛的覺得呢？

推薦2：統一麵肉燥風味特大號



從小吃到大的統一麵肉燥風味特大號——大部分的人都會簡稱為統一肉燥麵。自1971年8月3日問世，同時還有米粉以及鮮蝦、肉骨茶、甚至是蔥燒牛肉口味可供選擇的全系列統一麵，是統一企業創辦人高清愿率領研發團隊以故鄉台南傳統麵食為發想，以度小月為最初靈感特別開發出來的泡麵。

從包裝上，我們可以看見台南擔仔麵獨樹一格的矮桌、矮凳以及低灶煮麵攤，裡頭那一小包肉燥同時是台灣第一包肉燥油包，最初的第一代全是手工，連裡頭的香蔥都是老員工手切哦。

推薦3：味丹 味味A排骨雞湯麵

被「日本零食! お菓子! Japanese Snacks」讀者們指名的必買泡麵味味A排骨雞湯麵，已經是超過30年的老品牌。

除了湯麵以外，味味A排骨雞湯麵其實還有乾麵的選擇，同一系列另一款大受好評的冬菜鴨肉冬粉，是市面上較為罕見的冬粉泡麵，親愛的吃過了嗎？

味味A的風味特別懷舊，即便在眾多大敵當前仍然是許多朋友們心目中多年不敗的最愛，買泡麵怎麼能少這一款！？

推薦4：黑雞牌雞絲麵

一定要加一顆蛋加點東西更顯完美的雞絲麵，是我從小到大的最愛。

在泡麵們一字排開讓人目不暇給的貨架上，老派的雞絲麵始終佔了人們記憶裡的重要位置，獨特的口感以及辨識度極高的香氣，在最後加上一小包冬菜的同時，不用特別明說，你總是能被發現你的雞絲麵即刻上桌。

可是，沒有雞絲的雞絲麵為什麼會被這樣稱呼？原來，自1951年彰化員林的清記冰菓室成功以炸麵線製作出第一份雞絲麵以後，仿似絲絲撕開雞絲的雞絲麵，於是被賦予了這樣的名字。

仔細推算起來，雞絲麵的歷史恐怕比吳百福在1960年取得專利的泡麵更早一些。大家特別熟悉的雲林斗六黑雞牌雞絲麵，是1978年開始的後起之秀，可是即便是雞絲麵的新一輩，幾乎也將近陪伴我們半個世紀了呢。

推薦5：統一來一客杯麵鮮蝦魚板風味麵

1989年正式上市的來一客杯麵，主打「一杯剛剛好」，，初出之時由於與台灣大部分的泡麵模式截然不同，迷你小巧可愛份量又剛剛好，很快就受到台灣朋友的喜愛。擁有鮮蝦魚板、川辣牛肉、蔬菜牛肉、京燉肉骨以及韓式泡菜眾多口味的來一客杯麵，最受歡迎的恐怕還是藍色的鮮蝦魚板。

除了單獨沖泡以外，坊間特別流行一種暴發戶吃法——加入一整顆鮑魚，瞬間升級海味鮑魚麵！根據大稻埕南北貨老店的說法，最適合烹煮海味鮑魚麵的首選正是來一客杯麵鮮蝦魚板風味麵，同樣由統一出品的統一麵鮮蝦風味也是非常好的選擇，下次有機會一定想試試！

推薦6 維力：一度贊紅燒牛肉麵

還記得第一次吃到一度贊紅燒牛肉麵的驚喜，加上料理包，吃起來真的好像外面賣的牛肉麵哦。於1988年問鼎泡麵紅海的一度贊，擁有非常多種口味：紅燒牛肉麵、麻辣牛肉麵、老甕牛肉麵、蕃茄牛肉麵、酸菜豬肉麵以及爌肉麵，每一款都有各自的死忠支持者——喜歡牛肉的可能偏好紅燒牛肉麵，喜歡豬肉的大概會選爌肉麵。一度贊的份量相較一般泡麵的份量較大，就算男生的話吃一包也會飽呢。

推薦7：台酒花雕雞麵

曾經讓台中市長盧秀燕因為買不到而質詢財政部長張盛和的台酒花雕雞麵，堪稱是台灣泡麵的傳奇。自2013年推出，特別使用臺灣菸酒公司15年以上的陳年花雕酒，再加上泡麵、佐料包、調味粉包還有雞肉調理包，據說製作時間必須長達3週才能造就的美味，連機場都有販售。

擁有10種以上口味的酒香泡麵系列，除了最受歡迎的花雕雞麵以外，麻油雞麵以及花雕酸菜牛肉麵都是大受好評的口味，喜歡豬肉的朋友還能夠選擇花雕東坡肉麵，我個人推薦用烹煮的方式，風味更醇熟哦。

推薦8：維力素飄香素麻辣燙風味麵

或許有些朋友們看到「素」字就會失去購買的慾望，可是沒有吃到素飄香素麻辣燙風味麵真的會是大損失，即便不特別使用肉食來增加風味，完全讓人大大驚呼它的美味！

不過，這款會不會很辣呀？

可能會被自己評價為小小辣的素飄香素麻辣燙風味麵，是和菓子家的必備囤糧，碗裝比袋裝更多加了些許配料，有點類似簡配全配的概念？如果真是無肉不歡的朋友，自己煮愛加什麼就加什麼，譬如雞蛋、青菜、丸子、肉片......超級豐盛的喲。

2011年開賣的素飄香擁有多樣口味：野菜多、素排骨雞以及素紅燒牛肉麵，即便吃蔬食也能吃得開心美味！有時候清淡一下不想吃肉，全素的素飄香真的是很棒的選擇哦。

推薦9：味王十三香麻辣拌麵

同樣是和菓子家必備囤糧的十三香麻辣拌麵，其實完全不會辣。使用了辣椒、花椒、八角、肉豆以及草豆蔻等多種辛香料製作的獨家醬包，趁熱時均勻攪拌，馬上就能聞到它撲鼻滿溢的香氣，是一款錯過了會搥心肝的超級泡麵。

2018年末上市的十三香麻辣拌麵，是屬於沒有湯湯水水的乾拌麵類型，除了充滿魔力的十三香麻辣拌麵獨家醬包以外，我個人尤其驚喜它的麵條本體。毫無一般泡麵的軟爛沒勁，僅只是用泡的就能擁有Q彈好吃的口感，真是又懶又方便的超級美味！



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