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8款特色「父親節蛋糕」先預訂！龍眼結合巧克力　做出爸爸愛的成熟味

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自starbucks.com.tw

父親節逐漸逼近，是時候物色一款色香味俱全的「父親節蛋糕」了！這裡幫你整理出8款特色蛋糕，有醇厚苦甜的巧克力，也有柴燒龍眼、焦糖南瓜等特殊風味，還有咖啡、酒香萊姆葡萄等成熟大人味，讓你滿足爸爸的味蕾。

1.LeFRUTA 法國純生黑巧克力蛋糕6吋

這款蛋糕以法國純生巧克力塊、比利時60.1%的苦甜巧克力、頂級巧克力醬，打造出最純粹濃郁的巧克力風味，嚐起來有獨特的絲絨口感，甜而不膩的味道最適合巧克力控。

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

2.妃亞洛 法芙娜巧克力甘納許

法芙娜巧克力甘納許有著最香濃的巧克力純味，現吃可以品嚐到濕潤口感，冷藏後回烤一樣美味，表層滿滿的巧克力醬搭配酸甜草莓，讓爸爸吃到入口即化的幸福滋味。

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

3.愛莉莎的夢遊仙境 焦糖南瓜巧克力慕斯蛋糕

單純的巧克力太無趣，這款結合焦糖南瓜打造出特殊風味。蛋糕體本身帶有法芙娜可可香氣，搭配巧克力慕斯、有機南瓜慕斯與微苦的焦糖核桃，咬下去有豐富的層次感，外觀也非常吸引人，帶給爸爸視覺與味蕾上的美妙饗宴。

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

4.花漾朋派 甜橙核桃58%巧克力千層

甜橙核桃巧克力千層選用法國奶油，打造金黃酥脆的酥皮派底，搭上手擀千層薄皮餅皮、自製濃郁卡士達與深黑巧克力，做出Q彈口感，內餡則有蜜漬甜橙及核桃，讓爸爸感受令人難忘的美味。

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

5.進益糕餅 柴燒龍眼巧克力慕斯

這款蛋糕選用龍眼、柴燒麥芽糖、海鹽三種平凡卻不簡單的材料，結合帶有花果香和木質風味的苦甜巧克力，製作出極具特色的慕斯蛋糕，極簡外型非常有質感。

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

6.Noi手感烘焙 卡布奇諾巴斯克

爸爸熱愛咖啡的話千萬別錯過，這款選用歐舍咖啡莊園級曼巴，以義式摩卡壺萃取出帶有香料、堅果巧克力風味的濃縮咖啡，拌入香醇的奶油乳酪之後，製作出帶有卡布奇諾香氣的巴斯克蛋糕。

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

7.奶油先生手作甜點 酒香蘭姆葡萄千層蛋糕

甜甜的千層蛋糕中間，夾入以蘭姆酒漬製的葡萄乾，配上獨家乳酪奶餡，打造出層次分明的口感，微微酒香是大人會愛的成熟風味。

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

8.星巴克 芝麻巧克力蛋糕6吋

星巴克也有推出父親節蛋糕，這款以芝麻慕斯與巧克力奶醬為主體，中間夾了原味戚風蛋糕和杏仁巧克力碎粒，底層則是巧克力布朗尼，最頂端再加上巧克力餅乾碎屑，讓你品嚐到濃濃的芝麻與巧克力味。

▲父親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 父親節, 蛋糕, 甜點

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