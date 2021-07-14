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Chloé下顆平價斷貨王！「編織提籃」柔霧皮革＋燙金Logo美翻

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▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé下個爆款Basket系列編織提籃 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 台北報導

Chloé先前詢問度破表的「燕麥牛奶」帆布托特包堪稱一包難求，這回品牌再推出Basket系列編織提籃同樣戳中少女心，提供亮橘色、粉霧藍色，並以鮮明皮革標籤與編織細節融合，每隻含有編織工匠的簽名，賦予深刻意義，且價格落在3萬元內可入手，絕對是下個爆款！

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Woody「燕麥牛奶」帆布托特包，與同風格的編織提籃深受時尚迷喜愛 。（圖／品牌提供）

還記得Chloé旗下Woody「燕麥牛奶」帆布托特包，與同風格的編織提籃，靈感來自品牌平底拖鞋中的LOGO織帶，延續這一設計亮點，運用雙色帆布設計，不忘以皮革遊走輪廓，增添精品級辨識度， 輕鬆成為洗版夯包。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé委託肯亞農村地區的婦女製作編織提籃 。（圖／品牌提供）

這回再度迎來高人氣Basket系列編織提籃，以環境友善為出發點，委託肯亞農村地區的婦女製作編織提籃，得以提供婦女穩定收入與安全的工作環境，因此純手工打造出獨一無二、大小存在些微差距的時尚單品，有別於上回的Woody編織包，此次特別將皮革標籤縫製於外側，更具有辨識度，同時標籤上有編織工匠的簽名，彰顯工藝之美。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲大尺寸的編織包。（圖／品牌提供）

以防潑水處理的編織提籃成為日常實用包款，另也有大尺寸的編織包選項，以細長肩帶與中央的皮革標籤巧妙連接，並賦予充足的大容量，同樣提供焦糖色、亮橘色、粉霧藍色挑選，在夏季散發耀眼光芒。

【向下看更多美包】

BALENCIAGA Le Cagole

BALENCIAGA今年（2021年）4月公開的冬季系列中，就藏著 Le Cagole包款的身影，以重塑經典新貌的方式登場，將Classic機車包款的標誌細節再演繹。Le Cagole以大容量形式擄獲時尚迷，並延用經典的扁平鉚釘，遍佈皮革包身之上，吸睛卻不過分搶戲；再加以搭扣以及打結皮革拉鍊等標誌性元素，搭配金屬鉚釘和孔眼，彰顯率性氣息。而更可愛的細節就屬收納包形的外掛皮革吊飾以及心型掛鏡，上肩時輕鬆秀出愛心鏡子，夢幻到破表。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲Le Cagole以大容量形式擄獲時尚迷，並延用經典的扁平鉚釘，遍佈皮革包身之上 。（圖／品牌提供）

Versace La Medusa手袋

▲versace 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲versace 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲中央點綴著Medusa的頭像 。（圖／翻攝自品牌IG）

美杜莎（Medusa）作為Versace的標誌性元素，這位「蛇髮女神」曾是雅典最美麗動人的女子，創意總監Donatella Versace便以此為背景打造了La Medusa手袋，首次亮相於2021年春夏系列，包款輪廓寬鬆以柔軟皮革製成，最大亮點就是鮮明的色系組合，有經典薰衣草紫、亮眼桃紅色、撞色等，完美了一年四季的搭配；而中央點綴著Medusa的頭像更是不可忽視，以立體形式呈現之上，為整體帶來神秘氣息。

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關鍵字：

Chloé, 手袋, 精品, 包包, 編織提籃, Basket

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