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打疫苗快注意！營養師曝多吃「5食物」效果更好＋5大NG事要小心

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▲▼營養師曝打完疫苗後飲食重點 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師分享施打新冠疫苗後應注意的「5多吃＋5避免守則」。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

接連幾波自行採購、美日捐贈新冠肺炎疫苗陸續抵台，可施打族群陸續擴大，也有越來越多人接到預約通知前往施打，知名營養師高敏敏就表示，近來收到許多人詢問打完疫苗後飲食上是否要注意，她提醒別以為打了疫苗就等於擁有極佳保護力。

高敏敏指出，疫苗效果也會受到飲食營養的攝取和生活作息影響，如果營養不良可能會讓疫苗的保護力下降，她也進一步分享施打新冠疫苗後，建議多吃的5種食物和應該避免的5件事，都能增進疫苗保護力，讓效果更好。

＃多吃5種新鮮原型食物

1.雞湯、魚湯

雞湯、魚湯含有豐富胺基酸、精胺酸，可幫助強健細胞及腸胃道。

▲▼營養師曝打完疫苗後飲食重點 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.抗發炎食物

富含Omega-3脂肪酸、多酚類的食物，可幫助降低發炎情形，像是鮭魚、綠茶、薑黃和莓果類等都很推薦。

3.十字花科蔬菜

十字花科蔬菜能幫助抑制自由基，保護細胞，像是花椰菜、綠花椰、高麗菜、白蘿蔔、油菜等都很推薦。

▲▼營養師曝打完疫苗後飲食重點 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.新鮮水果

新鮮水果含有多種豐富植化素、維生素，能幫助抗氧化，像是芭樂、柑橘類、奇異果、蘋果等都很推薦。

5.水

水是許多人體機能運作的必要物質，多喝水對身體有益，建議一天最少喝2000c.c。

▲▼營養師曝打完疫苗後飲食重點 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃避免5種易發炎食物及生活
除了多吃以上5種新鮮食物，補充營養，高敏敏表示，還要避免以下5件事，讓疫苗保護力下降。

1.油炸重鹹食物

垃圾食物容易導致身體發炎。

2.高糖食物

糖分攝取過高，也會容易導致發炎體質。

3.吸菸

吸菸會使呼吸道更容易受到病毒侵襲。

4.過量飲酒

過量的酒精會削弱免疫系統。

5.熬夜

每天最好睡滿7～9小時。


最後高敏敏也提醒，不要想只靠單一營養或只依賴保健食品，均衡飲食是重點，才能真正增進疫苗保護力，且打完疫苗也要注意多休息。

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關鍵字：

疫情, 新冠, 武漢, 肺炎, 防疫, 疫苗, 新冠疫苗, 保護力, 飲食, 食物, 建議, 營養師, 高敏敏

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