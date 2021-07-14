康寧餐具、羅技滑鼠齊推聯名系列　居家餐桌書桌都療癒

▲疫情居家時間大增，包括餐具品牌康寧與電腦配件羅技，不約而同推出療癒系聯名產品。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期民眾宅在家，居家用品需求趨勢也增多，康寧餐具在邁入暑假檔期玩心大發，推出米奇米妮四大主題系列產品，以多彩、青花等方式呈現，讓餐桌上多了輕鬆氣氛；滑鼠品牌羅技則與毛毛蟲文創合作，推出插畫家聯名商品，有20款可選，絕對讓你找到順眼的，在家上班更療癒。

康寧餐具並非首次推出米奇米妮聯名系列，之前開賣次次熱銷，今年再於暑假檔期衝上一波活動，以4種包括童趣樂園、經典大道、東方青花彩、幾何塗鴉主題設計，包括餐碗盤與保鮮盒，甚至還有康寧鍋單品可選擇。

其中最具特色的非東方青花彩莫屬，以東方青花彩的顏色勾勒出米奇米妮輪廓，花紋間還藏有米奇花釉圖騰，帶點淘氣的典雅大人味，很適合擁有童心的大人們收藏，套組售價1,760元至6,540元不等。

滑鼠品牌Logitech羅技則看準年輕與女性市場，與毛毛蟲文創聯名推出「白日，夢工廠」插畫家設計上蓋，採用台灣在地多位插畫家作品，為Pebble M350鵝卵石無線滑鼠換上新衣，主打輕薄時尚高顏值的滑鼠，搭配20款不同風格的可愛味設計，光看心情就超好。

Pebble M350聯名款上蓋包含療癒插畫家「熊秋葵」、上班族心酸主題的「老闆這魚」、溫暖孩子氣的「小黃間」，還有用畫畫點亮好事繁星的「天天好事」，以石墨灰、珍珠白、玫瑰粉、天空藍與薄荷綠5種主色打底，可融入多種居家色調空間。





插畫主題則有「富士山探險」、「太空歷險」滿足久未出門玩耍的旅遊夢或是滿足想像，還有「偷閒魚生」、「招財熊熊」道出上班族心聲；「熊熊珍奶」跟「雲端棉花糖」則是一看就療癒感滿滿，即起購買Pebble M350無線滑鼠，可享原價149元的聯名滑鼠上蓋，加購價99元優惠。

►一天喝水挑「5個時機」可控制食慾 皮膚也會變更好

►IKEA「隱藏版必買小物」TOP5 第一名爆冷門，39元就能帶回家