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請選出含有「IU」的圖片！網紅撞臉IU相似度達99%，連粉絲都分不清

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編輯／JJ

韓女星IU（李知恩）不只擁有神仙級顏值，能歌能演，是演藝圈中的萬能女神，也是每個女孩心目中的偶像，在韓國有一位網紅就因為與IU長得十分相似而爆紅，且相似度高達99％，是連IU的粉絲都分不清楚的程度，首先就來考考大家的眼力，請從以下九宮格圖片中「選出含有IU的圖片」：

▲韓國少女撞臉IU。（圖／翻攝自IG）

▲請從以下九宮格圖片中「選出含有IU的圖片」。（圖／翻攝自IG）

其實這張九宮格中僅有最上排的第一、第二張是「IU本人」，其他都不是，你有答對嗎？

▲韓國少女撞臉IU。（圖／翻攝自IG）

▲IU李知恩本人。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

上方九宮格圖片中的其他照片，其實是一名韓國的網紅金晴雅（音譯）청아，對比IU本人的照片，是不是真的有幾分相似呢？金晴雅的臉型、五官與IU很像，即便是噘嘴、眨眼的樣子都像同個模子印出來的，且也同樣擁有嬌小纖瘦的身材，常常讓人第一眼與IU搞混，相似度超過9成，就連IU的粉絲都認證兩人長得非常像，常有人認真懷疑：「確定不是雙胞胎？」

▲韓國少女撞臉IU。（圖／翻攝自IG）

▲與IU長相神似的網紅金晴雅。（圖／翻攝自IG@kimcheonga）

而其實網紅金晴雅的身份也與演藝圈有緊密的連結，她是一名攝影師，作品風格充滿文藝氣息，喜歡色彩飽和度高，又帶點日系的風格，擅長運用光線、光暈來營造不同氛圍，實力堅強，曾經替不少知名藝人拍過照，包括演出《我的室友是九尾狐》的張基龍、已故女星雪莉⋯⋯可以在她的IG上看見更多攝影作品。

▲韓國少女撞臉IU。（圖／翻攝自IG）

▲韓國少女撞臉IU。（圖／翻攝自IG）

▲韓國少女撞臉IU。（圖／翻攝自IG）

▲韓國少女撞臉IU。（圖／翻攝自IG）

▲九宮格中金晴雅的放大圖。（圖／翻攝自IG@kimcheonga）

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關鍵字：

IU, 李知恩, 撞臉IU, 撞臉, 網紅, 韓國

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