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韓國超夯「精油美白法」3秘訣！「三明治敷臉法」連劉寅娜都在用

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▲▼ 韓妞精油美白風潮 。（圖／翻攝IG）

▲韓妞近來都在瘋「精油美白法」，簡單3件事就能達成。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導

很多女生都很嚮往韓劇女主的水煮蛋肌，不僅細緻還白嫩透亮，就算素顏也好美！其實不只女星，韓妞們對於保養的選擇也首重美白保濕，最近韓國更掀起了「精油美白風潮」，只要簡單3件事，並利用天然精油滲透力佳結合美白保養，讓肌膚淨亮更有感，而且精油的療癒香氣，還能幫助身心靈放鬆，就像在家做SPA，讓精油系保養品在韓國大熱賣。

Step 1：做好清潔提升吸收力

清潔絕對是保養最關鍵的第一步！一整天下來肌膚會分泌不少油脂、老廢角質，而空氣中的灰塵也在臉上累積不少髒污，更別說防曬隔離及彩妝品了，唯有確實做好清潔，才能讓後續保養事半功倍

▲▼ 韓妞精油美白風潮 。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩 阿爾卑斯純淨潔顏慕斯，150ml，NT$1,200。

以來自阿爾卑斯山的「純淨溫和配方」柔嫩肌膚，加上有機肥皂草創造天然微泡，溫和洗淨不刺激，並配合花朵香氛創造舒緩放鬆的療癒氛圍。

▲▼ 韓妞精油美白風潮 。（圖／品牌提供）

▲多特瑞 亮白保濕潔顏乳，120ml，NT$1,095。

添加茶樹、薰衣草、茉莉多種經典精油及天然萃取成分，可溫和去除彩妝與沉積在肌膚上的油脂和污垢，幫助皮膚保溼有彈力，提升整體膚色明亮度。

Step 2：面膜＋精華集中護理淨白

無論是希望保養更上層樓，還是肌膚出狀況需要急救，保養首選絕對是「面膜」，吸附滿滿精華的面膜透過緊密貼合肌膚，集中護理給予肌膚所需，若是面膜中還含精油，更可在短時間內速效保養。

另外，敷面膜前還可在想加強的局部先塗上精華，能讓保養效果更提升，讓肌膚就像做完臉般的透亮無瑕，像是韓劇女神劉寅娜和侯佩岑都是這種「三明治敷臉法」的愛用者。

▲▼ 韓妞精油美白風潮 。（圖／品牌提供）

▲多特瑞 亮白保濕面膜，26g X 5片，NT$515。

含有古巴香脂、茉莉精油及薰衣草精油，能幫助改善暗沈修復肌膚，更添加修護之王積雪草及保濕美容成分，能提亮肌膚，讓肌膚更有透明感、細緻膨彈。

▲▼ 韓妞精油美白風潮 。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 肌因極光白凝萃，50ml，NT$4,280。

以綠色環保超臨界萃取技術，提取天然植物精華，發揮優異修護美白效果，可掃除暗沉，使肌膚恢復潔皙嫩白，達到光澤明亮。

Step 3：保濕噴霧幫助時時補充

要延長保養效果、維持肌膚完美零死角，除了基礎保養做好，還有個小心機——隨身攜帶「保濕噴霧」！無論是外出高溫或是待在室內冷氣房，溫差及乾空氣易導致肌膚不適，有了保濕噴霧就能舒緩乾燥敏感膚況，充分的保濕也能改善出油、因乾燥而產生的暗黃無光感，而帶有精油的保濕噴霧更能藉由香氣噴一噴轉變心情。

▲▼ 韓妞精油美白風潮 。（圖／品牌提供）

▲童顏有機 乳香前導醒肌水，150ml，NT$980。

為了提升肌膚吸收力而設計的化妝水，含有天然成分甜菜根萃取水平衡因子及有機乳香純露，能為肌膚補充水分及延緩老化，為後續保養程序完美打底。

▲▼ 韓妞精油美白風潮 。（圖／品牌提供）

▲ILIA 保濕防護定妝噴霧，50ml，NT$1,350。

添加海洋活性因子，富含植物性營養素以及 適合肌膚滲透壓的補水能力，有效潤澤肌膚並維持肌膚水潤，且同時形成質地輕透的隱形防護層，延長妝容續航力。

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關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 亮白, 精油, 韓妞, 韓國

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