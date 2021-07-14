光戴口罩還不夠！專業藥師提醒：提升免疫力從「6大營養素」下手

▲均衡飲食加上營養補充品，增加自體免疫力。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

三級警報未解，外出除了做好防護，日常維持良好飲食習慣，提升免疫力最為重要，為了補足飲食營養不均，屈臣氏藥專業藥師建議從以下6大營養素下手，幫助提升自身防禦力。

#薑黃素&大蒜素，助代謝增循環

辛香料對身體好處多多，像是薑黃、大蒜等都是相當好的食物，其富含的營養素能增強體力、促進新陳代謝，也能有效提升營養的吸收，針對害怕辛香料的消費者，建議可從市售的相關萃取物的營養補充品，滿滿營養素被濃縮到一顆膠囊裡，給你最方便的健康支援。

#維生素C & 維生素D，強化黏膜第一道防線

「黏膜」是人體免疫的第一道防線，健康的上皮黏膜能避免細菌及病毒伺機入侵身體，維生素C不僅能抗氧化、有助於傷口癒合，也能維持皮膚的正常功能；維生素D除了能保持骨骼健康，也有免疫調節和預防癌症的功能。

#Omega-3 保養晶亮更有神

油脂豐富的魚肉裡含有優秀的蛋白質和Omega-3不飽和脂肪酸，不僅可以調節生理機能及促進新陳代謝，也有助於組織的修復。不常吃魚肉的人建議可以補充魚油，藥師提醒，因為魚油屬脂溶性，所以飯後在攝取的吸收效果才會最好。

#膳食纖維 腸胃健康體內環保

膳食纖維含量豐富的蔬果能增加飽足感、促進腸道蠕動代謝。屈臣氏專業藥師提醒，除了平時飲食就應多攝取蔬果、菇類、穀物例如糙米、藜麥等高纖食物，建議不愛吃蔬果的人，也可以選購添加膳食纖維的保健品來攝取必備的營養素，幫助維持消化道機能。

▲活沛多 薑黃蠔蜆（60錠）， 790元。

▲DHC 維他命C（30日份），180元。

▲FANCL 甘藍青汁(粉末)，30包。

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