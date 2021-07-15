fb ig video ETtoday search mobile

洗臉巾比較乾淨？皮膚科醫師反推毛巾更好　曝「正確使用3要點」

>

▲▼皮膚科醫師不推薦洗臉巾的3大原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲比起洗臉巾，皮膚科醫師更推薦使用毛巾。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

近年來洗臉巾蔚為風潮，不僅許多藝人愛用，也有不少人認為一次性使用的洗臉巾在衛生上比毛巾更乾淨，使得越來越多人棄毛巾而改用洗臉巾。但知名皮膚科醫師廖苑利就表示她更推薦使用毛巾，因爲洗臉巾也可能會有衛生上的問題，她也進一步分享如何正確使用毛巾的3個秘訣，讓大家可依個人使用習慣做選擇，而非只是跟隨熱潮改用洗臉巾。

▲▼皮膚科醫師不推薦洗臉巾的3大原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

廖醫師指出，洗臉巾常宣稱的優點包含溫和清潔、抗菌以及方便。首先溫和清潔的部分，因為許多人的洗臉巾是在洗臉後臉上還殘留水分，用來吸乾水分之用，所以談不上有清潔的功用，也就無需在意所謂的溫和不溫和。

其次，在抗菌部分上，廖醫師表示皮膚表層有一層皮脂膜，這層皮脂膜其實就是ph5.5的抗菌膜，當皮脂膜是完整時，細菌是無法跑進肌膚裡去的，也就是肌膚自身就能抗菌了。

▲▼皮膚科醫師不推薦洗臉巾的3大原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

而許多人最愛的優點：方便，也正是廖醫師不推薦使用的重要原因。廖醫師表示，洗臉巾通常含有很多不能分解的纖維還有很多膠，對環境污染大，即使燃燒對空氣污染也大，又因為主打一次性使用，每天早晚各用一張，光一個人一年下來就會使用700多張，長期使用數量更可怕。

另外，廖醫師也提醒·，洗臉巾大多數為纖維人造棉、聚酯纖維混紡，且棉具有較好的透氣吸濕性，在浴室、廁間等潮濕環境下若保存不當，容易滋生細菌和蟎蟲，長期使用容易刺激皮膚、變得敏感。

▲▼皮膚科醫師不推薦洗臉巾的3大原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

而針對許多人擔心使用毛巾容易滋生細菌的部分，廖醫師也分享正確使用毛巾的3個要點。

1.風乾

毛巾在吸完水後最重要的事就是風乾。毛巾風乾後自然會帶走多餘水分，也就不至於會有細菌的滋生。

2.兩面用

廖醫師也特別分享一個兩面用的方法，毛巾每一面分成一半，加上正反兩面共有4處，同一面使用2天，一條毛巾就可使用8天，而毛巾通常一週換洗一次就可以。而毛巾使用過2次後，建議可放到室內有陽光處，幫助毛巾晾乾。

3.排風扇吹乾

目前許多人浴室都有排風扇，沐浴清潔後，建議把排風扇打開1～2小時，隨著室內濕度降低，毛巾的水分也會慢慢揮發掉、變乾燥，就不容易滋生細菌。

►韓國超夯「精油美白法」3秘訣！「三明治敷臉法」連劉寅娜都在用

►2021無印良品最熱賣保養好物Top 5！網讚冠軍：高CP、濕敷不心疼

►膚感秒降5度！夏日必備15款「清涼感保養」　歐舒丹「雙色護手乳」超吸睛

關鍵字：

保養, 護膚, 洗臉, 洗臉巾, 毛巾, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

最不愛回訊息的星座Top 3！天秤糾結怎麼回、第一常會自動忽略

最不愛回訊息的星座Top 3！天秤糾結怎麼回、第一常會自動忽略

冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 　射手超難駕馭

冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 　射手超難駕馭

終於等到！專家曝「3星座」7月中旬好運降臨，一路旺到年底

終於等到！專家曝「3星座」7月中旬好運降臨，一路旺到年底

肯德基推「三層炸雞漢堡」肉食族爽翻！　沒有麵包根本罪惡破表 請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%，連粉絲都分不清 百元店輸了！IKEA 7月份超狂「5折隱藏優惠」　特價只要19元起 賈永婕公司苦撐「叫員工裝忙」藏洋蔥　台灣婚紗業微解封現狀曝光 超多人不知道！把握「6個燃脂時間」，讓減重事半功倍 打疫苗快注意！營養師曝多吃「5食物」效果更好＋5大NG事要小心 絕美！朴信惠都會風造型洩「霸總」氣場　粉絲狂讚：成功人士的穿搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面