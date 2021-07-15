洗臉巾比較乾淨？皮膚科醫師反推毛巾更好　曝「正確使用3要點」

▲比起洗臉巾，皮膚科醫師更推薦使用毛巾。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

近年來洗臉巾蔚為風潮，不僅許多藝人愛用，也有不少人認為一次性使用的洗臉巾在衛生上比毛巾更乾淨，使得越來越多人棄毛巾而改用洗臉巾。但知名皮膚科醫師廖苑利就表示她更推薦使用毛巾，因爲洗臉巾也可能會有衛生上的問題，她也進一步分享如何正確使用毛巾的3個秘訣，讓大家可依個人使用習慣做選擇，而非只是跟隨熱潮改用洗臉巾。

廖醫師指出，洗臉巾常宣稱的優點包含溫和清潔、抗菌以及方便。首先溫和清潔的部分，因為許多人的洗臉巾是在洗臉後臉上還殘留水分，用來吸乾水分之用，所以談不上有清潔的功用，也就無需在意所謂的溫和不溫和。

其次，在抗菌部分上，廖醫師表示皮膚表層有一層皮脂膜，這層皮脂膜其實就是ph5.5的抗菌膜，當皮脂膜是完整時，細菌是無法跑進肌膚裡去的，也就是肌膚自身就能抗菌了。

而許多人最愛的優點：方便，也正是廖醫師不推薦使用的重要原因。廖醫師表示，洗臉巾通常含有很多不能分解的纖維還有很多膠，對環境污染大，即使燃燒對空氣污染也大，又因為主打一次性使用，每天早晚各用一張，光一個人一年下來就會使用700多張，長期使用數量更可怕。

另外，廖醫師也提醒·，洗臉巾大多數為纖維人造棉、聚酯纖維混紡，且棉具有較好的透氣吸濕性，在浴室、廁間等潮濕環境下若保存不當，容易滋生細菌和蟎蟲，長期使用容易刺激皮膚、變得敏感。

而針對許多人擔心使用毛巾容易滋生細菌的部分，廖醫師也分享正確使用毛巾的3個要點。

1.風乾



毛巾在吸完水後最重要的事就是風乾。毛巾風乾後自然會帶走多餘水分，也就不至於會有細菌的滋生。

2.兩面用



廖醫師也特別分享一個兩面用的方法，毛巾每一面分成一半，加上正反兩面共有4處，同一面使用2天，一條毛巾就可使用8天，而毛巾通常一週換洗一次就可以。而毛巾使用過2次後，建議可放到室內有陽光處，幫助毛巾晾乾。

3.排風扇吹乾



目前許多人浴室都有排風扇，沐浴清潔後，建議把排風扇打開1～2小時，隨著室內濕度降低，毛巾的水分也會慢慢揮發掉、變乾燥，就不容易滋生細菌。

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