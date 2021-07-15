fb ig video ETtoday search mobile

頭皮老化比臉快6倍！皮膚科醫師教養護3招，擺脫掉髮、皮屑危機

>

▲▼ 皮膚科醫師教養護3招擺脫掉髮危機 。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲頭皮老化速度是臉部肌膚的6倍，平時應做好髮肌保養。(圖／翻攝IG@dhc_official_jp、@3.48kg)

記者張毓容／綜合報導

頭皮狀況會隨著年齡產生變化，且頭皮還是人體肌膚最容易老化的部位，老化速度遠高於臉部與身體肌膚，但頭皮養護往往受到忽視，許多消費者都只在意臉部肌膚。皮膚科醫師提醒，頭皮老化速度是臉部肌膚的6倍，髮絲變細變脆弱、掉髮、皮屑增多等都是頭皮出現問題的徵兆，頭皮保養應該與臉部肌膚受到相同的重視，從3個方面加強保養、即時預防打造良好養髮環境，才能避免頭皮危機產生。

▲▼ 皮膚科醫師教養護3招擺脫掉髮危機 。（圖／翻攝IG,unsplash）

注意飲食均衡

營養不均衡、減肥或吸收障礙，都可能使頭髮枯黃、提早白髮或脫落，而健康的飲食習慣有益頭髮、頭皮健康，像是魚肉、豆類、綠色蔬菜和全穀類等，都是製造頭皮細胞的原料以及有助維持頭髮強韌的營養來源。

健康的生活作息

熬夜、失眠、生理時鐘的混亂或酗酒等不當生活習慣，都是會讓掉髮加速的重要原因。因此，保持充足睡眠、身心舒暢都能幫助維持頭皮健康，使頭髮恢復自然光采。

▲▼ 皮膚科醫師教養護3招擺脫掉髮危機 。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲頭皮老廢角質長期堆積，容易堵塞毛孔、導致毛囊不健康。(圖／翻攝IG@christopherobinparis)

清潔保養

維持頭皮健康，還需要從基礎清潔來配合，頭皮保養的基本關鍵在於正確清潔頭皮，應針對不同季節、個人髮質和頭皮狀況挑選合適的清潔產品；除了基礎清潔外，頭皮老廢角質若是長期堆積，容易導致毛囊不健康、堵塞毛孔，影響頭髮生長，應定時為頭皮做好去角質清潔保養。

做好頭皮清潔後，再依頭皮狀況，使用髮肌養護、調理產品，以提供毛髮生長所需養份，幫助頭皮維持健康狀態，打造最佳養髮環境，形成天然防禦膜。

►2021最夯6大霧光髮色！《無法抗拒》韓素希「奶茶棕」引爆跟染潮

►狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

關鍵字：

頭皮, 頭髮, 保養, 洗髮, 清潔, 深層清潔, 去角質, 髮品, 頭皮養護, 皮屑, 老化, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

最不愛回訊息的星座Top 3！天秤糾結怎麼回、第一常會自動忽略

最不愛回訊息的星座Top 3！天秤糾結怎麼回、第一常會自動忽略

冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 　射手超難駕馭

冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 　射手超難駕馭

終於等到！專家曝「3星座」7月中旬好運降臨，一路旺到年底

終於等到！專家曝「3星座」7月中旬好運降臨，一路旺到年底

肯德基推「三層炸雞漢堡」肉食族爽翻！　沒有麵包根本罪惡破表 請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%，連粉絲都分不清 超多人不知道！把握「6個燃脂時間」，讓減重事半功倍 打疫苗快注意！營養師曝多吃「5食物」效果更好＋5大NG事要小心 百元店輸了！IKEA 7月份超狂「5折隱藏優惠」　特價只要19元起 美劇《性／生活》毀三觀　「給你安全感的人，不可能同時給你刺激感」 賈永婕公司苦撐「叫員工裝忙」藏洋蔥　台灣婚紗業微解封現狀曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面