韓國情侶比韓劇還甜！特別在意5種「紀念日」　忘記真的會生氣

▲韓國年輕情侶（圖／Pinterest，下同）

回想 2015 年編輯獨自前往韓國旅遊的那天，正是聖誕節前夕，走在街頭吸著冷到刺鼻的 0 度空氣，雙手緊插大衣口袋，在這個溫度下，就算是免費的面紙還是試用品都無法讓人伸出雙手…

縮著脖子一路前往人潮眾多的弘大，路上除了各種聖誕裝飾及攤販販售的相關商品外，還有一個現象會讓人想好好思考今天是到底什麼日子？那就是連體嬰式的「情侶們」，牽手是基本，搭肩摟腰處處可見，韓劇雖然顏值夢幻，但演出的甜蜜氛圍與實際的韓國年輕情侶可相差無多。

這篇就要來看看，那些你無法想像、想要把每天都把日子過得只有彼此的韓國情侶，有哪些需要記得的情侶節日～

1. TwoTwo Day

交往滿 22 日，Two Two Day也簡稱「Two Two」，有著兩個人的意思，因此會特別慶祝，但因為交往 22 天時間並不是很長，大部分只有國高中生情侶會慶祝（或是小學生？！），這天據說還會有男生跟朋友開玩笑說：「今天我跟女友 22 天，給我 200 元（韓幣）」的傳說。

2. 50 日

主要是慶祝在一起經過百日的一半，也是部分韓國 10 代年輕人會一起慶祝的日子，簡單的在滿 50 日的凌晨透過訊息、電話慶祝或是準備小禮物、手寫信等方式度過～

3. 100日、200日、300日…

以百日為單位慶祝的情侶紀念日，是韓國普遍情侶們一定會記得且慶祝的重要日子，大部分人會準備禮物、約會計畫等，若是有一方忘記，一定會讓另一方覺得有點傷心的一天！

4. 1 週年、2 週年、3 週年…

週年紀念日就跟世界所有的情侶一樣，韓國情侶當然也不可能會錯過！情侶戒、情侶手鍊、情侶手機殼等，到了這天擁有各式各樣的情侶用品更是名至言順了。

5. 每月 14 日

除了 2 月 14 日西洋情人節、3 月 14 日白色情人節外，12 個月的每一個 14 日都有賦予獨特的意義，舉例來說：5 月 14 日 是 Rose Day 情侶間送紅玫瑰，朋友之間也可以以白玫瑰表示友情；9 月 14 日是照相的日子，相愛的情侶拍下照片，留下回憶的日子等，而特別的是其中 4 月 14 日 Black Day，不是針對情侶，而是單身的人們一起吃的炸醬面彼此安慰的一天。

據匿名的韓國友人指出，其實現在韓國情侶們重視的日子跟大家差不多，彼此的生日、西洋情人節、聖誕節等等，但百日、200 日等的確也是韓國情侶們會特別在意的紀念日，而對於這些節日也相對慎重，但無論紀念日是否都要記得或精心準備禮物，在特別的日子裡兩人能夠在一起吃頓飯，共度只有彼此的時光才是最重要的～

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