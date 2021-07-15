風・Luxury／冰淇淋色女錶誘人　RICHARD MILLE異材質撞色玩瘋了

▲RICHARD MILLE推出3款RM 07-01彩色陶瓷女錶，各約4,740,000元。（圖／Richard Mille提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

沒有鑲嵌任何寶石的女錶，依然能讓人迅速吸睛，就得靠色彩取勝了。RICHARD MILLE最受歡迎的RM 07-01女錶今夏換上冰淇淋色，打造3款粉嫩色調的陶瓷女錶，並搭配充滿趣味的拼接圖騰面盤，當中包括品牌首次採用的手工璣鏤雕花（guilloché）飾紋，旁襯亮色幾何圖案變得很活潑。

▲RICHARD MILLE RM 07-01 TZP粉紫色陶瓷錶殼女錶，搭配珊瑚紅與橘色橡膠錶帶。



源自16世紀的璣鏤雕花，於金屬上經手動車床切割而成的線條不斷交叉重疊，工匠必須精準掌握才能讓每個紋飾大小間隔、深淺相同，才能形成完美雕花，通常予人古典氣息，但這回RICHARD MILLE顛覆大眾的想像，於RM 07-01彩色陶瓷女士腕錶的面盤中央點綴璣鏤雕花外，同時拼接亮彩並加上旭日紋及裝飾藝術（Art Deco）風格陶瓷或橡膠，充滿趣味。

▲RICHARD MILLE RM 07-01 TZP粉藍色陶瓷錶殼女錶，搭配橄欖綠與水綠色橡膠錶帶。

不僅面盤大膽拼接異材質，錶殼與錶帶也大玩撞色，RICHARD MILLERM 07-01彩色陶瓷女士腕錶3款各限量50只的腕錶RM 07-01 Pastel Blue、RM 07-01 Pastel Pink 和RM 07-01 Pastel Lavender，TZP陶瓷錶殼分別為粉藍、粉紅與粉紫色，各搭配雙色橡膠錶帶，整只錶一片繽紛。





▲HUBLOT Spirit Of Big Bang皇金粉紅陶瓷鑽錶，749,000元。

同樣是材質專家的HUBLOT，今夏也是冰淇淋色調當道，有不同材質的粉紅色錶款供女性選擇，包括Spirit Of Big Bang粉紅陶瓷皇金鑽錶、Big Bang One Click 粉紅色藍寶石鑽錶，甚至是透明但帶著粉紅色調的Big Bang One Click 粉紅色藍寶石鑽錶，個性造型又漾著甜美氣息，衝突美很吸引人。

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