fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／冰淇淋色女錶誘人　RICHARD MILLE異材質撞色玩瘋了

>

▲▼RICHARD MILLE,HUBLOT 。（圖/公關照）

▲RICHARD MILLE推出3款RM 07-01彩色陶瓷女錶，各約4,740,000元。（圖／Richard Mille提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沒有鑲嵌任何寶石的女錶，依然能讓人迅速吸睛，就得靠色彩取勝了。RICHARD MILLE最受歡迎的RM 07-01女錶今夏換上冰淇淋色，打造3款粉嫩色調的陶瓷女錶，並搭配充滿趣味的拼接圖騰面盤，當中包括品牌首次採用的手工璣鏤雕花（guilloché）飾紋，旁襯亮色幾何圖案變得很活潑。

▲▼RICHARD MILLE,HUBLOT 。（圖/公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-01 TZP粉紫色陶瓷錶殼女錶，搭配珊瑚紅與橘色橡膠錶帶。

源自16世紀的璣鏤雕花，於金屬上經手動車床切割而成的線條不斷交叉重疊，工匠必須精準掌握才能讓每個紋飾大小間隔、深淺相同，才能形成完美雕花，通常予人古典氣息，但這回RICHARD MILLE顛覆大眾的想像，於RM 07-01彩色陶瓷女士腕錶的面盤中央點綴璣鏤雕花外，同時拼接亮彩並加上旭日紋及裝飾藝術（Art Deco）風格陶瓷或橡膠，充滿趣味。

▲▼RICHARD MILLE,HUBLOT 。（圖/公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-01 TZP粉藍色陶瓷錶殼女錶，搭配橄欖綠與水綠色橡膠錶帶。

不僅面盤大膽拼接異材質，錶殼與錶帶也大玩撞色，RICHARD MILLERM 07-01彩色陶瓷女士腕錶3款各限量50只的腕錶RM 07-01 Pastel Blue、RM 07-01 Pastel Pink 和RM 07-01 Pastel Lavender，TZP陶瓷錶殼分別為粉藍、粉紅與粉紫色，各搭配雙色橡膠錶帶，整只錶一片繽紛。

▲▼RICHARD MILLE,HUBLOT 。（圖/公關照）
 

▲HUBLOT Spirit Of Big Bang皇金粉紅陶瓷鑽錶，749,000元。

同樣是材質專家的HUBLOT，今夏也是冰淇淋色調當道，有不同材質的粉紅色錶款供女性選擇，包括Spirit Of Big Bang粉紅陶瓷皇金鑽錶、Big Bang One Click 粉紅色藍寶石鑽錶，甚至是透明但帶著粉紅色調的Big Bang One Click 粉紅色藍寶石鑽錶，個性造型又漾著甜美氣息，衝突美很吸引人。

►錶上開打高爾夫球　蕭邦美鑽滑進貴婦心

►HUBLOT綠松石色錶上手　視覺沁涼感激升
 

關鍵字：

風Luxury, RICHARD MILLE, HUBLOT

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

周杰倫買錶沒人理　伸魔術手穿過玻璃戴帝舵「熊貓」錶

周杰倫買錶沒人理　伸魔術手穿過玻璃戴帝舵「熊貓」錶

雷達限量錶溫網搶曝光　球后戴白陶瓷錶當服儀模範生

雷達限量錶溫網搶曝光　球后戴白陶瓷錶當服儀模範生

網紅始祖10萬LV裝、柏金包伴遊坎城　紅毯禮服花邊是再生鋁製的

網紅始祖10萬LV裝、柏金包伴遊坎城　紅毯禮服花邊是再生鋁製的

超模胸形全都露稱霸紅毯　網友連送噁心符號 香奈兒百年N°5香水變身上億元珠寶　瓶子傾瀉而出美鑽超奢華 凱特王子妃誇張紅耳環助陣英格蘭失利　失望全寫在臉上　 Seiko「鮪魚罐頭」紀念錶藍漸變黑面亮相　限量80只得手刀搶 楊丞琳霸氣宣言「我是120分的女人」　搶戴Seiko自信爆棚 亮・珠寶／項鍊出現虹彩！　Boucheron革命技術造夢幻色 LV致敬創辦人工人變大亨傳奇　經典硬箱、鎖扣元素變珠寶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面