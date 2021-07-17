Lisa霸氣長直髮摻淡金色！甩甜美當冷豔貓女　緊身開衩直逼腿根

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國女團BLACKPINK成員Lisa人氣不容忽視，近期先是登上香港版《VOGUE》7月封面，一套惹火的蝴蝶結「中空裝」曬出招牌直角肩與螞蟻腰掀起不少話題，緊接著釋出的《W Korea》雜誌畫報，更是一改少女短髮，以淺金混搭黑髮的風格透出撫媚女人氣息，其中一套緊身高開衩造型勾勒出她的S曲線，性感魅力爆棚。

有「代言女王」之稱的Lisa，早在先前就在IG釋出一組為代言品牌BVLGARI（寶格麗）拍攝的形象美照，她以全黑的低領洋裝襯托出精緻珠寶，搭配一頭黑長直髮，有別於平時活潑俏麗的短髮造型，冷豔指數破表，引來粉絲們狂讚：「長髮太美」、「禁慾系女神」、「女人味爆棚」。

而本次她在《W Korea》雜誌也再度以長髮出鏡，朦朧的拍攝手法營造出復古感，並以「變奏版長髮」造型亮相，Lisa招牌的厚劉海妹妹頭加上不對稱的淺金挑染髮型，更是令原先就神秘的氛圍別具風情，運用全黑眼線框住的貓眼妝容，讓她原先就精緻的五官更顯立體，勾人眼神簡直爆擊粉絲們的心臟。



Lisa接連換上多套復古造型，其中一套MÜNN高衩西裝，讓視線直達腿根，即使是緊身剪裁，也完全沒勒出半點贅肉，性感S曲線直接現形，順勢驗證Lisa經得起考驗的螞蟻腰身，另外她也以迷幻的渲染上衣、率性皮革造型，以及桃紅色的金屬綁帶上衣，完美演繹點綴在身上的寶格麗珠寶。

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