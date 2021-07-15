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Ella連體衣＋紅唇浮誇造型撞臉「泫雅」　40歲驚人身材靠這項運動打造

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記者王則絲／台北報導

女星Ella（陳嘉樺）昨日於IG上分享居家運動日常，裝扮卻異常的搶眼，一身寶藍色連體衣＋粗皮帶，再加上側邊馬尾與大紅唇，Ella表示主題是「瑪丹娜」，不過有不少網友都認為：「乍看以為是泫雅。」頂著浮誇造型認真運動的模樣還被大家笑是「微姐瘋」，同時也讓粉絲們一睹40歲辣媽的真實身材體態。

▲Ella扮瑪丹娜。（圖／翻攝自IG）

▲Ella居家防疫期間在社群上分享居家生活。（圖／翻攝自IG@him_ella0618，以下同）

明星們在疫情嚴峻期間，和大家一樣認真落實居家防疫，像Ella在這段期間以來，社群版面幾乎都被居家生活給佔據，不僅趁著機會大展廚藝，不久前還替老公、兒子剪了頭髮。

▲Ella扮瑪丹娜。（圖／翻攝自IG）

Ella這次就來分享居家運動日常，只不過身上的裝扮卻一點也不日常，身上穿著寶藍色連體衣內搭緊身裝、腰間繫上超粗的皮帶，並用側邊高馬尾髮型搭配圓點頭巾，且妝容也很用心，特別用了大紅色唇膏把嘴唇畫大，來映襯這身浮誇裝扮。

Ella自己下了註解：「今日跳床主題：瑪丹娜，我怎麼比較像摔角選手」許多網友都認為乍看之下一點都不像Ella：「我剛猛一看以為泫雅」、「剛想說我哪有追蹤泫雅IG。」加上這造型實在太狂，更被粉絲封為「微姐瘋」，正好跟上微解封熱潮。

▲Ella扮瑪丹娜。（圖／翻攝自IG）

今年正式邁入40歲的Ella，在緊身衣的裝扮下依然展現苗條的曲線，靠的就是日常的運動，這回貼文中示範的是彈跳床運動，就像影片中看到的，一邊跟著節奏彈跳、一邊擺動肢體，這項運動比起一般有氧運動多了三倍的燃脂功效，10分鐘的彈跳床消耗的卡路里相當於30分鐘的慢跑，也是楊丞琳喜愛的運動之一。

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關鍵字：

Ella, 陳嘉樺, 瑪丹娜, 泫雅, 彈跳床運動

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