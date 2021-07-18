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現在是「能者過勞」時代！學著適當拒絕他人　把時間留給自己

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▲《戀愛是科學》劇照。（圖／女子學）

▲有能力從來不該是要一個人多勞的藉口。（圖／《戀愛是科學》劇照，下同）

古語云「能者多勞」，但在現今社會中，往往是「能者過勞」，正因為一個人有能力，就被迫接了一堆不該屬於他的工作，漸漸地，就超出他的負荷範圍了。

事實上，有能力從來不該是要一個人多勞的藉口。常常是我們不會拿捏界線，攬了太多不屬於自己的事情在身上，才使得有能力的人，做了許多本不該屬於自己的事情。

換做其他層面也是一樣的。一個人個性溫和、平易近人，往往就容易被當成要求退讓的對象；一個人賺比較多，往往就容易在出去玩的時候被要求多出一些。但是他們並沒有義務這麼做，就跟有能力的人，並沒有義務多付出一些是一樣的。

堅守界線，學會拒絕他人的請求

▲《戀愛是科學》劇照。（圖／女子學）

沒有人的付出應該被視為是理所當然，所有的付出都應該是出自個人的自主意願。

如果你是一個很容易被坳界線的人，那麼該怎麼做比較好呢？首先，妳必須明白，妳的界線在哪裡，哪些忙是妳願意幫的，哪些忙是超過妳的界線的。

接著，請溫柔而堅定地告訴對方：「抱歉，我還有屬於我自己的事情要做，實在無法幫這麼多忙。」畫清楚界線，是一件很重要的事情。

如果對方還是一再拜託，請記得要堅守住自己的界線，告訴對方「這實在超出我的能力所及範圍，我實在無法幫這個忙。」

一旦妳讓對方有機會跨過一次妳的界線，對方就會越來越得寸進尺，妳也會變得容易退讓跟妥協，這將會為你帶來困擾與不安。如果遇到對方的情緒勒索，那又是更麻煩的事情了。

因此，請務必守好自己的界線，讓對方知道，妳最多就是幫到這樣了，再多的就超過妳的底線了，妳實在愛莫能助，也不是妳的義務。

沒有人有義務一定要幫你

▲《戀愛是科學》劇照。（圖／女子學）

至於請別人幫忙的人，也應該要記得一件事情：「別人有能力，不代表就一定要花時間幫助妳。」

她可以把時間花在她有興趣的事物上面，而不是把時間花在幫助妳之上。

有時候牽涉到職場關係時，這會變得更加複雜。做老闆或上司的，希望屬下稍微多幫一些忙，就順手坳了屬下一些。屬下或許礙於上下關係不敢吭聲，但長久下來，妳將會發現，公司員工的流動率是大的，員工往往做不到幾個月就談離職，這都肇因於模糊的上下關係。

如果妳希望妳的員工是認真地願意為妳工作，那就別特別去坳有能力的人。他們的才華是需要反映在薪水上面的，而不是反映在短時間內的高績效上。

優秀的員工是難得的人才，請好好尊重人才，才能讓他們心甘情願地為妳做事。

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫

延伸閱讀：

適時說「不」！勇於表明自我原則，拒當職場「濫好人」！

總是為了討好別人勉強自己？妳該學會的是如何堅持「底線」！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 界線, 能力, 請求, 劃清, 拒絕

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