周迅「差16歲」破天荒撞衫李聖經！搬出逆齡長腿網看呆：狀態絕了

▲46歲大陸女星周迅逆齡體態成為焦點 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

46歲大陸女星周迅精湛演技備受肯定，且多年來依舊維持逆齡樣貌，每每曝光都登上熱搜，日前她身穿香奈兒（CHANEL）服飾拍攝美照，將一雙美腿展露無遺，而近日南韓女星李聖經也巧合穿著同款亮相，兩人「相差16歲」撞衫卻看不出年齡差距。





▲周迅穿著黑色LogoT恤搭配棋盤格短裙展現纖細長腿。（圖／翻攝自微博）

周迅擔任香奈兒品牌大使已有10年時間，時常身穿品牌服飾拍攝宣傳照，近期就以一套緊身黑色LogoT恤出鏡展現清新美感，周迅一頭齊肩黑髮相當有氣場，伴隨精緻五官散發電力。視線向下看，周迅下身搭配棋盤格紋短裙，將纖瘦身材完美呈現，並且露出一雙白皙美腿，整體比例極佳，最後不忘拎著經典11.12 口蓋包擺拍，不失女星氣場。

身兼香奈兒美容大使的南韓女星李聖經，則是以纖細的模特兒級別身材演繹同款服飾，不同於周迅搭配短裙的高調穿法，李聖經低調以黑T搭配牛仔褲現身，與白皙肌膚相襯顯得吹彈可破，並以蝴蝶結腰帶點綴修飾身型，散發優雅氣質。

而風格差異頗多的兩人隔了16歲撞衫，更是引發粉絲圍觀，不少人指出周迅雖然年過40歲卻看不出歲月痕跡，舉手投足還像是少女，「周迅沒輸就是贏了」、「完全吃了防腐劑」。

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