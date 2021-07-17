6款「萬能面膜」實測評比！不只補水、保濕　皮膚出狀況還能急救修復

文／柯夢波丹

生活壓力大、飲食不正常容易造成皮膚敏感出問題。有這些狀況現在都免驚了！以下邀請柳燕老師評比6款「超強萬能面膜」，除了一般熟悉的補水保濕之外，竟然還有修復急救的作用，根本就是萬靈丹！快點看下去，放入購物車！

精選6款超強萬能面膜評比

▲六款面膜評比。（圖／各品牌）



（由左上至右下依序是）

1. Apivita 蜂王乳緊緻活化面膜

2. Estée Lauder 特潤雙層超導修護面膜

3. 111Skin 星旅光效天使面膜

4. Aesop 夜間深層滋養面膜

5. Chantecaille 極緻純金賦活面膜

6. L'occitane 清泉水合面膜

第一名：Aesop 夜間深層滋養面膜

首款為過夜設計的面膜，透過精選保濕成分—角叉菜酸鈉及鎖水磁石—提供肌膚立即且長效的滋潤效果，特殊的薄膜技術，則將保養品成分完整覆蓋於臉上肌膚作用，同時也使水分不易流失。

柳燕老師評論

萬能度：★★★★★

此款面膜以特殊技術讓面膜敷上靜置一段時間後形成透氣的透明薄膜，在膚表形成密閉加壓環境促進精華吸收。日常薄敷即可，也可厚敷作為急救面膜使用，質地清爽好推勻，敷後肌膚柔嫩飽滿有彈性，不穩定敷況獲得緩解。

▲在肌膚上實測。（圖／柯夢波丹）



第二名：Chantecaille香緹卡 極緻純金賦活面膜

運用24K黃金奈米分子，搭配杜莎藻能明顯改善肌膚明亮度。黑加侖種子油、向日葵油與益生菌酵素，由內而外完整修復保濕系統，舒緩肌膚泛紅現象。乳霜般的質地更適合用作為晚安面膜，加強深層滋養及修護肌膚的功效。

柳燕老師評論

萬能度：★★★★

針對生活型態與環境造成的肌膚傷害進行抗老減壓，兼具抗老及修復並強化肌膚角質層屏障，舒緩發炎並為疲勞肌膚注入能量，提升肌膚緊緻與彈力，撫平肌膚細紋。延展性佳好推勻，停留於肌膚清爽舒適不黏膩，敷後肌膚柔嫩細緻，非常適合有老化膚況的人使用。

▲在肌膚上實測。（圖／柯夢波丹）



第三名：Apivita 蜂王乳緊緻活化面膜

蜂王乳緊緻活化面膜，可有效深入滲透肌膚底層，為肌膚帶來緊緻賦活的功效。橄欖油、乳木果油、米蛋白和蜂蜜深層滋養及保濕肌膚。維他命E和希臘高山茶精粹水具高效抗氧功效，修復肌膚。

柳燕老師評論

萬能度：★★★

以蜂王乳為主要成份，有助於修復、活化肌膚，改善肌膚彈性及緊緻度並淡化皺紋與細紋。敷完臉彷彿穿上隱形馬甲般，瞬間往上提拉，緊緻度有感質地如乳液般可輕鬆延展至每寸肌膚，獨立包裝更方便攜帶。

▲在肌膚上實測。（圖／柯夢波丹）



Estée Lauder雅詩蘭黛 特潤雙層超導修護面膜

特潤雙層超導修護面膜，以前所未見的雙層微壓系統，超越對面膜的想像，開啟美肌導入儀面膜化的時代。加上雌薊草萃取精華、白樺精萃與木蘭樹皮精萃等高效抗敏成分，一次達成三重年輕功效，每週使用一次，密集修護肌膚受損的DNA。

柳燕老師評論

萬能度：★★★

每片蘊含半瓶小棕瓶，表層金屬鉑膜透加速促進吸收、深入修護。敷後肌膚飽滿水潤立即重現透亮、收斂毛孔，改善乾燥、暗沉、細紋、鬆垮、粗糙等肌膚疲態，算是一款疲憊肌救星，改善倦容效果還不錯，敷後肌膚也不會黏膩。

﻿L'occitane歐舒丹 清泉水合面膜

清爽凝霜質地，蘊含獨家瞬效水合配方—富含礦物質的雷奧蒂耶泉水、玻尿酸與精萃植物脂，結合具卓越鎖水功效的多醣類保濕因子，使用後膚觸水潤柔嫩，散發飽滿透亮美肌。

柳燕老師評論

萬能度：★★

雖是凝膠質地卻帶有霜的厚實，不黏膩不易滑動能完整服貼包覆肌膚並迅速提供肌膚水分，改善乾燥粗糙不適現象，也可用於曬後乾荒肌膚密集補水，或是將之當做晚安、急救面膜使用，絕佳的補水與鎖水力能提升持妝度，底妝服貼不再卡粉。

▲在肌膚上實測。（圖／柯夢波丹）



111Skin 星旅光效天使面膜

蘊含24K純金和大馬士革玫瑰萃取，更添加甘草根萃取，幫助改善膚色不均、黯沉及蠟黃狀況；絲氨酸作用強化肌膚角質保水屏障，積雪草用於修護與提升肌膚自癒力，此款面膜能夠為肌膚帶來極致奢華與高效舒緩、白淨明亮的功效！

柳燕老師評論

萬能度：★★

面膜服貼舒適，精華清爽不黏膩，敷後肌膚透亮潤澤，建議使用後可立即進行後續保養程序，延續面膜效果。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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