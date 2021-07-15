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宋江與《性／生活》男主撩妹穿搭術！「這牌」皮衣＋衛衣輕鬆帥翻

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▲AllSaints 。（圖／品牌提供）

▲當紅劇集男主角《無法抗拒的他》宋江（左）與《性/生活》亞當德莫斯。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

Netflix原創影集《性/生活》(Sex/Life) 一炮而紅，飾演前男友布萊德的亞當德莫斯 (Adam Demos)掀起熱議話題，其中他的招牌穿搭就屬「皮衣搭配白T」，輕鬆營造痞帥氣息，單品就出自東倫敦時尚品牌AllSaints，連話題韓劇《無法抗拒的他》中也能看到男星宋江穿著品牌衛衣的帥氣身影，根本理想男友的衣櫃！

▲AllSaints 。（圖／品牌提供）

▲AllSaints 。（圖／品牌提供）

▲《性/生活》男主角亞當德莫斯爆紅。（圖／品牌提供）

《性/生活》講述進入婚姻倦怠期的人妻，糾葛於老公和前男友之間，身份掙扎及慾望的故事，而破尺度畫面也讓亞當德莫斯成為話題焦點，根本帥暈粉絲。影迷應該都印象深刻，在劇中亞當德莫斯時常穿著皮衣出場，其實就來自AllSaints旗下的經典款Conroy皮衣夾克，以肩部菱格紋細節最具代表性，搭配不對稱拉鍊細節，展現率性叛逆的一面，只要簡單配上素色上衣及西裝褲，就能營造man味。

▲AllSaints 。（圖／品牌提供）

▲宋江穿著Hope Springs文字刺繡長袖衛衣出鏡。（圖／品牌提供）

同樣當紅的韓劇《無法抗拒的他》中，宋江成為新一代撩妹男神，讓人看了又愛又恨，劇中他也以品牌旗下的Hope Springs文字刺繡長袖衛衣出鏡，略為寬鬆的版型，搭配胸前個性文字標語刺繡，彰顯輕鬆隨意的態度，迎合劇中的角色性格。其實除了輕鬆的穿搭風格，宋江也擅長駕馭西裝單品，與精品品牌PRADA合作密切的他，日前以硬挺剪裁的黑色西裝外套內搭鮮明紫色內襯出鏡擺拍，同樣散發不凡電力。

關鍵字：

性生活, 無法抗拒的他, 亞當德莫斯 , Adam Demos, 宋江, AllSaints

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