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韓妞最火的3款髮型！高層次「赫希髮」、Lisa同款漫畫瀏海美暈

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文／柯夢波丹

2021年開始，韓國吹起了一陣變髮新風潮，過去在韓國紅極一時的空氣瀏海、中低層次剪裁、又深又整齊的韓系捲度，都將在今年有所轉變。好剪才髮廊 Leo 與 Elva老師指出，今年韓系髮型融入了更多自然慵懶、率性不規則的多元變化，並整理出大熱的三款髮型：個性赫希髮、Lisa同款漫畫瀏海、不規則羊毛捲。相信大家一定都能從這波最新的韓系趨勢中，找到自己能駕馭的髮型！

2021韓妞最火髮型推薦：慵懶高層次赫希髮

有別於以往韓系髮型講求厚實、整齊一致的剪裁風格，赫希髮透過高層次的剪裁，讓髮尾呈現出清爽薄透感，再添加上一點自然捲度，有個性又率性。

蓬鬆凌亂的線條，不僅能巧妙修飾下顎與臉際的線條，更是完美營造了率性成熟的高級氣場，特別推薦給髮長留至及肩，想要玩出不同髮型變化的女生們！

2021韓妞最火髮型推薦：漫畫齊瀏海

在韓系空氣瀏海、氧氣瀏海流行過後，近來隨著許多韓國女星紛紛以漫畫瀏海造型亮相，漫畫瀏海又再度重回2021韓系髮型熱潮！

一刀直切、整齊、可愛減齡，這款蓋住眉毛的漫畫瀏海造型，比起空氣瀏海、氧氣瀏海來得更厚、沒有層次，會讓人將視覺自然集中在臉部中央，並柔化眉眼部位，能夠營造出看起來眼神無害、清純稚氣的童顏效果！

2021韓妞最火髮型推薦：不規則羊毛捲

2021年韓國髮型趨勢出現了許多不規律、不一致、有自然慵懶感的流行元素，這款羊毛捲就是透過若有似無的不規則捲度變化，營造出慵懶又優雅的浪漫氛圍。

羊毛捲對於髮量稀少、髮質細軟的長髮女生來說，更是能起到增加髮量豐盈度，也能修飾臉部比例的視覺效果！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 髮型, 赫希髮, 漫畫瀏海, 羊毛捲

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