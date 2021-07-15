江詩丹頓、積家千萬元大錶台北101現蹤　線上飽覽逾200件傑作

▲積家超卓傳統大師系列球型陀飛輪3腕錶隕石款，約16,600,000元。（圖／品牌提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

目前仍在新冠肺炎疫情三級警戒狀態，台北101購物中心一年一度的「頂級珠寶腕錶大師之作World Masterpiece」改往線上舉辦，今起在Stage@Taipei 101（簡稱Stage 101）正式起跑，21家鐘錶與珠寶品牌共襄盛舉，時尚迷不僅能飽覽超過200件傑作，還提供了線上藏家錶友私人聚會、專家開講的線上直播workshop等活動，若想親自鑑賞高端名錶，亦可線上預約專賣店體驗，積家（Jaeger-LeCoultre）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）均祭出上千萬元複雜功能錶款坐鎮。

▲江詩丹頓閣樓工匠系列渾天儀陀飛輪錶。



於台北101頂級珠寶腕錶大師之作World Masterpiece線上展現蹤的積家Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3超卓傳統大師系列球型陀飛輪3腕錶，全球僅限量8只，在台亮相是編號2的錶款，6時位置的球形陀飛輪如懸浮一般炫目，身價高達1660萬元；江詩丹頓也端出千萬元等級的Les Cabinotiers閣樓工匠系列Armillary Tourbillon渾天儀陀飛輪腕錶，集四項專利於一身。

▲HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG 陀飛輪碳纖維五日鍊腕錶，2,943,000元。





▲海瑞溫斯頓首度抵台亮相的萬花筒Kaleidoscope頂級珠寶錶，約4,120,000元。



限量陀飛輪錶還包括HUBLOT Spirit Of Big Bang 陀飛輪碳纖維五日鍊腕錶，錶殼、錶背以及錶圈均由融入白色複合材質的碳纖維材質打造而成，屬於風格前衛的複雜功能錶；女性在此線上展也能獲得滿足，因為Harry Winston（海瑞溫斯頓）、BVLGARI（寶格麗）、伯爵（PIAGET）等均以華美珠寶錶吸睛。

▲台北101「頂級珠寶腕錶大師之作World Masterpiece」今以線上發表的創新形式開跑。

►台北101珠寶腕錶大賞「首度純網路」 20間品牌力挺創歷年新高

►珍珠母貝刻出瑞士雪景、桂林山水 BLANCPAIN台灣限定款好唯美



