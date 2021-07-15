YSL 2022男裝很浪漫！襯衫通通「開到肚臍」　最想看哪位男神穿？

記者王則絲／外電報導

SAINT LAURENT於台灣時間14日晚間8點，於義大利威尼斯舉行2022春夏男裝實體大秀，同時也發布線上影片給全球觀眾欣賞，本季男裝中有許多「深V到肚臍」的襯衫設計，不知道大家心裡最想看哪位男神駕馭呢？此外，本季也能看到融合眾多維多利亞時代的浪漫元素，包括蕾絲、荷葉邊、皺褶等設計，也藉此模糊了性別的疆界。

▲藝術家Doug Aitken替SAINT LAURENT 2022春夏男裝秀打造大型裝置藝術「Green Lens綠色之鏡」。（圖／品牌提供，以下同）



SAINT LAURENT創意總監Anthony Vaccarello邀請到藝術家Doug Aitken替2022春夏男裝秀打造大型裝置藝術「Green Lens綠色之鏡」，矗立於威尼斯切爾托薩島（Isola La Certosa）上，同時扮演著藝術品與舞臺的角色，由多面巨大的鏡面所組成，如萬花筒般反射再反射周邊的風景、天空與植物，象徵著由過去與現在反映出的抽象未來。伴隨威尼斯建築雙年展開幕，這件裝置藝術將在七月底前開放公眾參觀。

▲SAINT LAURENT 2022春夏男裝有許多胸口敞開直至腹部的搭配方式。



由Anthony Vaccarello打造的2022春夏男裝充滿了「維多利亞時代的暗黑浪漫」，運用眾多蕾絲、荷葉邊、綁帶、皺褶⋯⋯等元素，並佐以襯衫「僅扣最後一顆」的搭配方式，讓服裝從胸口一路敞開到肚臍；其中還有些許凸顯性感的透視裝，以及寬鬆的海盜袖上衣，輕盈、飄逸，優雅中帶有SAINT LAURENT招牌的搖滾風格。

▲挹注蕾絲、荷葉邊等浪漫元素。



除此之外，本季也追溯品牌輝煌過往，致敬SAINT LAURENT 80年代初的黑、白晚禮服設計，皺摺長褲、短身夾克⋯⋯靈感則是來自過去的作品，以及秀場上別具魅力的披風長袍造型，也是源自7、80年代的套裝想法，流暢的輪廓與氣勢滂礡的穿著感十分驚艷，宛如傳說中的吸血鬼。

▲誇張、搶眼的長袍披風造型。



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