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環球《鬼滅之刃》設施公開！VR版「無限列車」太刺激　還有鬼殺隊訓練營

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編輯／Emily　圖／翻攝自usj.co.jp、twitter@USJ_Official、tokyodisneyresort.jp

日本環球影城近日宣佈要與《鬼滅之刃》合作，推出期間限定的企劃，才只是公開消息，就已經讓粉絲們期待不已，現在終於有進一步的資訊了！原來這次要用VR雲霄飛車，帶領大家重回「無限列車」，讓你360度體驗炭治郎、炎柱與鬼激戰的場景。

▲鬼滅之刃設施。（圖／翻攝自twitter@USJ_Official）

日本環球影城推出的遊樂設施是「鬼滅之刃XR Ride」，遊客配戴VR裝置、搭乘雲霄飛車，就能親臨「無限列車」，看到炭治郎對決魘夢，還有「炎柱」煉獄杏壽郎與猗窩座死鬥的場景，雲霄飛車速度、重力帶來的刺激感，讓你彷彿也跟著他們一起戰鬥，營運期間從2021年9月17日開始到2022年2月13日。

▲鬼滅之刃設施。（圖／翻攝自twitter@USJ_Official）

影城內的「好萊塢美夢」雲霄飛車，也會推出《鬼滅之刃》主題故事，在搭乘時可以聽到炭治郎與炎柱的有趣對話，讓你有耳目一新的體驗，首波會從9月17日到11月7日，11月8日之後會有第二版新故事，之後才會公佈詳細內容。

▲鬼滅之刃設施。（圖／翻攝自twitter@USJ_Official）

除了遊樂設施，園區內還推出了「鬼殺隊特別訓練」活動，遊客們購入小冊子和臂章，就可以在各處進行修煉，完成後就能找到屬於自己的「呼吸法」，成為鬼殺隊的一員。

▲鬼滅之刃設施。（圖／翻攝自twitter@USJ_Official）

另外，日本東京的迪士尼海洋公園為了慶祝20週年，也將推出一系列新活動，園內會有相關主題的裝飾，米奇與朋友們也會換上閃閃發光的服裝，進行新表演，用新歌歡慶20週年，還會有專屬周邊商品和特製餐點，邀請遊客們一起共襄盛舉，活動期間從2021年9月4日開始到2022年9月3日，有機會的話好想去朝聖。

▲鬼滅之刃設施。（圖／翻攝自twitter@USJ_Official）

▲鬼滅之刃設施。（圖／翻攝自twitter@USJ_Official）

▲鬼滅之刃設施。（圖／翻攝自twitter@USJ_Official） 

►9月開玩！日本環球《鬼滅之刃》遊樂設施帶你體驗「水之呼吸」

►「鬼滅之刃橡皮擦」根本精緻小公仔！炎柱、粉紅禰豆子捨不得用

關鍵字：

鬼滅之刃, 環球影城, 日本, 遊樂設施

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